- Președintele Klaus Iohannis participa, joi și vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, subiectele aflate pe agenda fiind viitorul buget multianul al UE pentru perioada 2021-2027, ultimele evoluții privind retragerea Marii Britanii din UE, precum și relația

- Importatorii romani s-au confruntat in ultima saptamana cu intarzieri in acordarea liberului de vama la diverse birouri vamale din Romania, in special in București. Mai precis, camioanele nu au putut parasi vamile pana cand autoritațile vamale nu au confirmat efectiv primirea sumelor aferente taxelor…

- Diario de noticias: Guvernele încep sa trimita bugetele la Bruxelles. Deficitele sunt revizuite în crestere ● Financial Times: Johnson și Varadkar vad posibila încheierea unui acord în aceasta luna ● Dyson renunța la proiectul privind mașina electrica. Trump grabeste declinul…

- Presedintele in exercitiu al Consiliului European, Donald Tusk, a cerut marti liderilor europeni sa stabileasca o data pentru inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana a Macedoniei de Nord, informeaza EFE.

- Administratia Publica locala a orasului Cugir este nevoita sa amane din nou trecerea la un sistem integrat de gestiune a deseurilor. Colectarea gunoiului de la populatie si persoane juridice se va face in continuare de catre vechiul operator, pana la 1 octombrie, cu posibilitatea prelungirii pana la…

- Marea Britanie nu va mai trimite reprezentanti la majoritatea reuniunilor la nivelul Uniunii Europene incepand de la 1 septembrie, exceptie facand cele care 'privesc interesul national', in domenii precum securitatea, a anuntat marti Ministerul pentru Brexit, transmit AFP si dpa, potrivit Agerpres.Guvernul…

- Administratia Trump va amana impunerea de taxe vamale suplimentare de 10% la anumite bunuri din China, inclusiv laptopuri si telefoane mobile, a anuntat Biroul pentru Politici Comerciale ale SUA (USTR).

- Boris Johnson a reunit joi «piesele grele» ale guvernului sau proaspat numit. Asta este prima etapa a bataliei sale pentru definitivarea, in lunile care au mai ramas pana la 31 octombrie, a unui Brexit practic fara acord. Proaspatul premier s-a debarasat de cea mai mare parte a echipei doamnei Theresa…