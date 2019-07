Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile au mistuit, joi, mii de hectare de culturi si vegetatie din mai multe regiuni franceze, sub efectul conjugat al caniculei si secetei, au indicat autoritatile locale si pompierii. Cele mai afectate regiuni sunt Normandia, celebra pentru pajistile sale verzi, zone din centrul si nordul tarii…

- Temperaturile, deja ridicate, vor continua sa urce miercuri in vestul Europei, unde acest nou val de caldura a determinat autoritatile din mai multe tari sa declanseze Cod rosu de canicula. In Franta a fost atins un nou record de temperatura - 41,2 grade Celsius, la Bordeaux, iar in Belgia este pentru…

- Un nou val de canicula ar putea lovi Europa saptamana viitoare. Timp de trei zile, va fi canicula in Romania! Temperaturile vor ajunge la 35 de grade Celsius, insa temperaturile resimtite ar putea depasi pragul de 40 de grade, in anumite zone.

- Un incendiu de vegetatie a devastat 2.500 de hectare din rezervatia biosferei Sian Ka'an din Mexic, au anuntat luni autoritatile citate de DPA si Xinhua. Incendiul din estul peninsulei Yucatan, descoperit la data de 8 iulie, se afla sub control in proportie de 30%. Circa o suta de persoane, printre…

- Prima saptamana a lunii cuptor aduce vreme calduroasa in cea mai mare parte a țarii, iar zonele de campie și de podiș vor fi lovite de canicula, disconfortul termic fiind accentuat. De asemenea, conform estimarilor meteorologilor, indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge și va depași ușor pragul…

- Vremea se incalzeste consistent in urmatoarele zile si la inceput de iulie va fi canicula. Temperaturile vor urca si la 38 de grade in unele zone din tara. Temperaturile resimtite vor fi insa si mai ridicate, scire observator.tv.Canicula se va instala inca de duminica in cea mai mare parte a tarii,…

- Temperaturile din Lituania au atins niveluri ce nu au fost niciodata inregistrate in iunie, au anuntat joi meteorologii locali, potrivit carora valul de caldura a determinat inchiderea scolilor si ameninta recoltele din aceasta tara baltica, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Orasul Kaisiadorys…

- VREMEA. In perioada 8 iunie – 12 iunie, Romania se va confrunta cu un val de aer tropical, iar temperaturile vor depași 40 de grade Celsius la soare, avertizeaza meteorologii. Valul de aer cald va sosi dinspre Rusia. Insa, cu toate acestea, ploile iși vor face simțita prezența, existand și posibilitatea…