- ANM a prelungit informarea meteorologica de canicula pentru zilele de 23, 24 și 25 august. Temperaturile maxime vor atinge frecvent 32-34 de grade, iar izolat 35-36 de grade, in sudul și vestul țarii. In intervalul menționat, disconfortul termic va fi ridicat, iar local in regiunile vestice, sudice…

- Meteorolgii de la ANM anunța ca valul de caldura ce a lovit Romania persista și zilele urmatoare, fiind emis și un avertisment de tip cod galben de canicula.Avertismentul este valabil in zilele 11, 12 și 13 august.Conform ANM, valul de caldura va persista și se va intensifica indeosebi in cursul zilelor…

- Potrivit meteorologilor, valul de caldura va persista și se va intensifica îndeosebi în cursul zilelor de luni (12 august) și marți (13 august), în toate zonele de câmpie și de podiș, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași…

- Tarile nordice înregistreaza temperaturi extreme din cauza deplasarii spre nord a caniculei istorice care loveste Europa, creând în unele regiuni "nopti tropicale", comenteaza AFP, citata de Agerpres.În nordul Norvegiei, Laksfors a înregistrat sâmbata…

- Tarile nordice inregistreaza temperaturi extreme din cauza deplasarii spre nord a caniculei istorice care loveste Europa, creand in unele regiuni "nopti tropicale", comenteaza AFP. In nordul Norvegiei, Laksfors a inregistrat sambata o temperatura de 35,6 grade Celsius, egaland astfel recordul national…

- Europa Occidentala se sufoca sub un nou val de canicula. In cateva localitati din Franta s-au inregistrat deja noi recorduri de caldura, dar meteorologii spun ca abia joi va fi atinsa temperatura maxima. Britanicii, spaniolii, germanii sufera si ei din cauza caniculei. Ministerul de Externe a emis avertismente…

- Incendiile forestiere au facut ravagii in orașul Tarragona, Catalonia, unde aproximativ 5.000 de hectare de vegetație au fost arse deja, pe fondul temperaturilor ridicate și a vanturilor puternice. Peste 500 de pompieri și soldați incearca sa controleze imensul incendiu din nord-estul Spaniei care ar…

- Pana cand vin vijeliile, canicula se resimte cel mai puternic in orase. Senzatia de sufocare este mai puternica din cauza umezelii, dar și a asfaltului si betoanelor. Cum se simte caldura in Bucuresti la aceasta ora și ce urmeaza in zilele urmatoare?