Valul de caniculă din Europa, în concordanţă cu schimbările climatice; vor urma alte episoade similare (ONU) Anul 2019 este pe cale sa devina unul dintre cei mai caldurosi din toate timpurile, fapt care ar transforma perioada 2015-2019 in cel mai fierbinte interval de cinci ani din istoria inregistrarilor meteorologice, a precizat vineri Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), potrivit Reuters. Este prea devreme pentru a pune actualul val de canicula abatut asupra Europei pe seama incalzirii globale, dar este ''in perfecta concordanta'' cu fenomenele extreme asociate emisiilor de gaze cu efect de sera, a precizat agentia ONU. "Valurile de caldura vor deveni mai intense, mai epuizante,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

