Stiri pe aceeasi tema

- Valul de aer tropical care a adus recorduri de temperaturi in vestul Europei lovește Romania. Așa ca, timp de doua zile, vom avea temeraturi extrem de ridicate, care pot fi asociate insa cu apariția unor furtuni, mai ales ca de luni vremea se racește brusc. The post Un val de aer tropical lovește Romania.…

- Europa se topeste sub valul de canicula care a spulberat recordurile de temperatura in mai multe tari. Olandezii, belgienii, germanii si locuitorii Parisului au trait cea mai fierbinte zi din istorie, cu...

- In aceasta perioada, multe țari din Europa au de suferit din cauza capriciilor vremii. Exista regiuni in care oamenii spun chiar ca nu le-a mai fost dat sa vada o asemenea intensitate a fenomenelor meteo.

- „Multe dintre persoanele varstnice, din cauza deteriorarii neurocognitive, nu mai percep senzatia de sete si atunci nu se mai hidrateaza, iar multe dintre ele ajung sa dezvolte insuficienta renala acuta. Deci le recomandam varstnicilor sa acorde o atentie deosebita consumului de lichide indiferent…

- Dupa ce a inregistrat vineri noi recorduri absolute de temperatura, Franta se va confrunta din nou sambata cu temperaturi extrem de ridicate, in special la Paris, in a sasea zi a unei canicule care afecteaza...

- Valul de canicula, care a cuprins intreaga Europa, atinge vineri apogeul. Peste 100 de oameni, inclusiv un roman, au fost ucisi de valul istoric de caldura. E alerta de cod violet, cel mai grav dintre...

- O canicula de o precocitate fara precedent dupa 1947 s-a abatut luni asupra Europei, cu temperaturi care ar putea sa depaseasca 40 de grade Celsius in aceasta saptamana, stabilind noi recorduri de caldura, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Valul de caldura provine din Sahara si a determinat…

- A fost potop in țara noastra in ultimele saptamani, iar acum Romania se pregatește sa intampine primul val de canicula din aceasta vara. Vor fi peste 30 de grade Celsius in cele mai multe dintre regiuni. In tot acest timp, efectele ploilor torețiale și ale vijeliile sunt vizibile, zeci de oameni și-au…