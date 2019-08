Valul de căldură din Olanda a făcut circa 400 de victime în plus faţă de cele dintr-o săptămână de vară In total, 2.964 de persoane si-au pierdut viata in Olanda in saptamana respectiva, a declarat CBS, - cu 15% mai mult decat in timpul unei saptamani obisnuite de vara.



Temperaturile au inregistrat valori record in Europa la sfarsitul lunii iulie si pentru si pentru prima data de la debutul masuratorilor, mercurul in termometre a ajuns la 40 de grade Celsius (104 Fahrenheit) in Olanda pe 25 iulie.



Numarul deceselor din Olanda, cu o populatie totala de 17 milioane de locuitori, in acea saptamana a fost comparabil cu rata din timpul a doua valuri de caldura din 2006, printre cele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

