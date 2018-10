Stiri pe aceeasi tema

- A venit iarna pe Transalpina, astazi. A nins a doua oara in octombrie. EL: Drumarii au iesit cu utilaje pe traseu iar turistii au iesit si ei cu aparatele de fotografiat. Totusi, vremea ramane una a extremelor. In timp ce la munte oamenii se pregatesc de sanius, altii inca fac baie. in mare.

- In urmatoarele zile, vremea se schimba radical! Incepand cu 21 octombrie, ploile vor pune stapanire pe țara. De asemenea, la sfarșitul saptamanii, un val de aer rece patrunde in Romania, iar temperaturile scad semnificativ. Meteorologii au anunțat prognoza pe doua saptamani, pentru perioada 15-28 octombrie.…

- Vremea se va schimba radical in Romania incepand de astazi din cauza unui val de aer polar care a intrat in tara in cursul noptii. Temperaturile vor scadea cu pana la 15 grade Celsius iar vantul va sufla puternic, cu rafale de pana la 120 de kilometri pe ora. In cursul noptii de astazi vor fi si primele…

- Primul strat de zapada al iernii 2018-2019 la Vartop, in stațiunea Arieșeni din Munții Apuseni, s-a așternut in aceasta dimineața, cand temperatura a scazut sub zero grade Celsius. In stațiunea montana Arieșeni, din județul Alba, precipitații mixte sub forma de lapovița și ninsoare au fost inregistrate,…

- Temperaturile au scazut dramatic in țara, dar mai ales la munte, unde ninge abundent de cateva ore. In mai multe zone, temperaturile au scazut pana aproape de pragul de inghet. Ninsorile nu se vor opri pana la sfarsitul saptamanii, spun meteorologii. A venit deja iarna la munte! A nins in munții Apuseni,…

- Ultima saptamana a lunii septembrie vine cu vești proaste de la meteorologi, intrucat, din cauza unui val de aer polar, temperaturile din termometre vor ajunge la 18-19 grade și, mai mult de atat, se vor inregistra primele ninsori.

- Furtunile care lovesc de cateva zile coastele americane aduc vreme proasta și la noi. Mișcarile aerului din acea zona au antrenat curenți polari care au fost direcționați spre Europa. De vineri, vremea incepe sa se raceasca in nordul și vestul continentului. Valul de aer arctic va afecta in special…

- Vremea va trece prin schimbari dramatice de la inceputul saptamanii viitoare, temperaturile ajungand sa fie extrem de scazute. O masa de aer polar va afecta aproape tot continentul, ajungand chiar și...