- Meteorologii de la ANM anunța ca la Cluj va fi un început de saptamâna calduros, cu temperaturi peste media normala a acestei perioade.Astfel, luni, temperaturile vor fi curpinse între 25 grade Celsius și 10 grade Celsius. De asemena, cerul va fi variabil.Vreme…

- Toamna a venit doar din punct de vedere calendaristic. In realitate, temperaturile vor indica zilele acestea o vara veritabila, chiar caniculara in sudul Romaniei, unde se vor inregistra, sambata și duminica, 35 – 36 de grade Celsius, scrie Mediafax.„Toamna incepe cu o vreme deosebit de calda,…

- Astazi, in toata țara, cerul va fi variabil. Vantul va sufla din nord-est, slab la moderat. La Briceni și Soroca vor fi 26 de grade Celsius, iar la Balți cu un grad mai mult.La Orhei sunt prognozate 28 de grade, iar la Tiraspol, Leova și Comrat 30 de grade.

- Vremea continua sa fie calda la Cluj, anunța meteotologii, cu toate ca în prima zi de prognoza se anunța ploi.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 28 grade Celsius și 16 grade Celsius. Cerul va fi temporar noros, fiind anunțate averse și descarcari electrice.Marți,…

- Meteorologii avertizeaza ca temperaturile în Spania si Portugalia ar putea depasi în acest weekend recordul la nivel european, fiind de asteptat ca temperaturile sa depaseasca 48 de grade Celsius, în urma unui val de aer fierbinte venit din

- Scandinavia se confrunta in ultimele zile cu temperaturi anormal de mari. In locuri unde maximele rareori trec de 20 de grade, au fost inregistrate temperaturi-record, chiar si dincolo de Cercul Polar, unde termometrul a aratat in multe locuri intre 31 si 34 de grade Celsius. Vremea neobisnuit de calda…

- Meteorologii anunta ca, in acest sfarsit de saptamana, vremea se mentine instabila in marea parte a tarii, fiind inregistrate descarcari electrice, iar in unele zone, grindina, scrie Mediafax. „In partea de nord, sud si de est a tarii, vom avea instabilitate atmosferica care se va manifesta prin averse,…

- Saptamâna începe cu vreme instabila. Sunt anunțate ploi de scurta durata în cea mai mare parte a țarii, dar cu maxime de +30 de grade Celsius. Astazi cerul va fi variabil. Meteorologii prognozeaza averse slabe însoțite de descarcari electrice pe întreg…