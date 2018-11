Stiri pe aceeasi tema

- Bucovina Radauti a castigat fara emotii meciul cu CSM Ramnicu Sarat, contand pentru etapa a XI-a a Ligii a III-a. Trupa pregatita de Dorin Goian si Daniel Balan a avut o prestatie consistenta si s-a impus la final cu categoricul scor de 4-0. Gazdele au inceput jocul in forta, reusind sa deschida ...

- Chindia Targoviște a ajuns la a 6-a victorie consecutiva și este situata pe locul 2 al Ligii a 2-a, cu Post-ul Visul iernii…Chindia lider peste cel puțin 8 echipe de tradiție din Romania! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Așa cum era de așteptat ultimul meci din etapa a XII-a a campionatului Ligii a II-a de fotbal, cel dintre FC Petrolul Ploiești și CS Mioveni, a fost extrem de echilibrat, insa au ieșit in evidența, in loc de fazele calde de poarta, indelung gustate, mai mult faulturile. Cu precadere ale oaspeților,…

- Bucovina Radauți a ajuns la al cincilea succes stagional in urma victoriei cu 2-0 inregistrata in fața gruparii CSM Pașcani, in cadrul etapei a VII-a a Ligii a III-a. Trupa pregatita de Dorin Goian și Daniel Balan pornea ca mare favorita in acest joc și nici macar eliminarea atacantului Iulian ...

- Poli a condus cu 1 – 0, a avut o repriza reusita si una slaba, dar in ambele apararea a fost groaznica. La fel ca si in meciul de cupa de la Arad, ACS Poli Timisoara ramane cu buzele umflate si efortul atacului, nici acesta stralucit, este anulat de greselile groaznice in aparare. Astfel, ACS Poli…

- Dorin Goian a castigat doua titluri de campion alaturi de trupa din Ghencea in sezoanele 2004 - 2005 si 2005 - 2006, dar si Supercupa Romaniei in 2006. Fostul fundas, 37 de ani, a vorbit la ProSport LIVE despre tinerii de la FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, explicand faptul ca...

- Anul trecut, la inceputul verii, pe 7 iunie mai exact, pe arena Ilie Oana, se defașura finala fazei județene a ediției 2017-2018 a Cupei Romaniei, la fotbal, intre campioana de-atunci a județului, ACS Petrolul 52 Ploiești, și una dintre echipele tari ale Ligii A Prahova, CS Paulești. Formație superioara…

- Divizionara C CSO Filiași a incheiat nefericit meciul disputat sambata seara, pe terenul formației FC Pucioasa. Trupa lui Silviu Lung (foto) a pierdut cu 3-1 intalnirea din etapa a doua a Ligii a III-a, seria 3, și a incheiat meciul ...