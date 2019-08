Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Roman, viitoare eleva a clasei a XII-a B, la Colegiul Național Mihai Eminescu a obținut de-a lungul anilor numeroase și importante distincții la concursurile de matematica. Unul din rezultatele ei valoroase il reprezinta promovarea recenta a examenului de bacalaureat american, cu nota maxima la…

- Cele șase romance de pe tabloul principal de simplu al turneului BRD Bucharest Open 2019 și-au aflat adversarele din primul tur al competiției din capitala, in urma tragerii la sorți efectuate sambata. Turneul din București va fi gazduit de catre Arenele BNR, in perioada 13-21 iulie. ...

- „Șahist de mare performanța la numai 5 ani. Și-l cheama Balazs. Kovacs Balazs. Un nume despre care in mod cert vom mai auzi atunci cand va veni vorba de rezultate excelente ale șahiștilor satmareni.” Exact așa incepea, in data de 19 iunie a.c., articolul din Satmareanul.net in care informam ca Balazs…

- Cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, la Baia Mare are loc azi, vineri, 5 iulie 2019, in Anul omagial al satului romanesc in Patriarhia Romana, Intalnirea tinerilor ortodocsi din Mitropolia Clujului, Maramuresului si Salajului, sub genericul „Iubesc…

- Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta avand ca rol principal ''asanarea sistemului energetic romanesc'', a declarat Florin Radu Ciocanelea, consilier al prim-ministrului Viorica Dancila. El a explicat, joi, la Palatul Victoria, in cadrul unei conferinte de presa, ca prin ordonanta…

- Elevul Liviu Terebeș din clasa a XI-a B de la Colegiul Național Mihai Eminescu a obținut premiul I absolut și medalie de aur la Olimpiada Internaționala de Geografie pentru Europa Centrala, de Sud și Sud-Est. Romania a fost reprezentata la aceasta olimpiada de o echipa formata din 8 elevi (4 seniori…