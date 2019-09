Valoarea tranzactiilor realizate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a scazut cu 2%, de la 222,81 milioane de lei in perioada 16 - 20 septembrie, la 218,31 milioane de lei in aceasta saptamana, potrivit informatiilor publicate pe site-ul Bursei de la Bucuresti. In perioada 23 - 27 septembrie au fost consemnate 10.914 schimburi cu actiuni, fata de 11.134 tranzactii in saptamana anterioara, iar capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata s-a diminuat usor, totalizand 170,31 miliarde de lei. Cea mai buna zi de tranzactionare a fost vineri, 27 septembrie, cand s-au…