Valoarea tranzactiilor realizate pe Bursa de Valori Bucuresti a crescut cu 74% in aceasta saptamana: ce companii au condus topul

- Valoarea tranzactiilor pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat in saptamana 28 ianuarie - 1 februarie un salt de 74% fata de perioada precedenta, cele mai lichide titluri fiind cele ale Bancii Transilvania, BRD-GSG - Groupe Societe Generale si OMV Petrom, potrivit statisticilor…

- ​Ordonanța care suprataxeaza mediul de afaceri a redus valoarea totala a activelor din pilonul II de pensii în luna decembrie 2018, iar indicatorul de rentabilitate a fondurilor de pensii a ajuns la cel mai mic nivel din istorie. Scaderea valorii acțiunilor cotate la Bursa de Valori București,…

- Prețul acțiunilor Bancii Transilvania s-a diminuat cu aproape 30%, in mare parte din cauza Ordonanței lacomiei 114/2018, iar al BRD cu 23,6%, reiese din datele publicate pe site-ul Bursei de Valori București (BVB). Trebuie remarcat ca am luat in considerare prețul de luni, 15 ianuarie, ora 11:50-12:00.…

- Toți cei noua indici ai Bursei de Valori București (BVB) au inchis, vineri, pe scadere, aceasta fiind a patra zi consecutiva pe acest trend, potrivit mediafax.Citește și: S-a aflat! Cine e, de fapt, romanul care a realizat din ‘umbra’ discursul lui Donald Tusk BET, indicele princial…

- Patru dintre cei noua indicii ai Bursei de Valori București (BVB) au intrat, luni, ușor pe verde, fața de vineri, dupa prima ora de tranzacționare, unul a stagnat, iar ceilalți patru au fost la limita minima, de 0,1%, dintre scadere și creștere, scrie Mediafax.Indicele BET, principalul indice…

- Capitalizarea Bursei de Valori Bucuresti a scazut in aceasta saptamana cu 15,54% de la 162,02 miliarde de lei cat se inregistrat luni, la 136,84 miliarde de lei vineri, dupa ce Guvernul a anuntat ca va adopta o serie de masuri fiscal - bugetare, printre care taxarea activelor bancare si plafonarea pretului…

- Volumul tranzactiilor pe Bursa de Valori Bucuresti a trecut de un miliard de lei miercuri dupa-amiaza la ora 16:00, iar BET a scazut la 11,76%, unele companii listate avand limita inferioara de variatie setata la 25%, relateaza Agerpres.Astfel, la ora 16:10, valoarea tranzactiilor era de 1.000.320.146…

- Piata de capital locala a intrat intr-o zona care poate pune in pericol perspectivele de dezvoltare viitoare, incluzand aici si o eventuala promovare a bursei la statutul de piata emergenta, se arata intr-un comunicat al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) transmis miercuri AGERPRES. "Bursa de…