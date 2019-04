Stiri pe aceeasi tema

- Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) s-a majorat cu 3,6% in aceasta saptamana, totalizand 164,68 miliarde de lei, fiind aproape de valoarea consemnata la inceputul lunii decembrie a anului trecut (165 de miliarde de lei), inainte de anuntarea…

- Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) s-a diminuat cu 1,7% in aceasta saptamana, totalizand 154,05 miliarde de lei, fiind in continuare sub valoarea consemnata la inceputul lunii decembrie a anului trecut, cand depasea 165 de miliarde de lei.…

- Combinatul Oltchim a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 1,142 miliarde lei, cu 180 milioane lei (19%) mai mare fata de cea din 2017, conform rezultatelor financiare preliminare publicate joi pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti. Rezultatul brut a crescut cu 36 milioane lei (54%) comparativ…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA va trebui sa vanda pe piata reglementata, in perioada 1 martie-31 decembrie 2019, 13,4% din productia programata pentru acest an, la un pret de 188,33 lei/MWh, fara tariful de transport, conform unui raport remis, miercuri, Bursei de Valori Bucuresti, potrivit…

- Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) s-a majorat cu aproape 2% in ultima saptamana, totalizand 154,37 miliarde de lei, dar ramane in continuare sub valoarea consemnata la inceputul lunii decembrie a anului trecut, cand depasea 165 de miliarde…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere pe toti indicii sedinta de joi, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 actiuni, a inregistrat o depreciere de 1,32%, coborand sub pragul de 7.000 de puncte, la 6.950,84 puncte, potrivit agerpres.ro.Citește…