- Valoarea tranzactiilor realizate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat, in perioada 20 - 24 mai 2019, un recul de aproape 30% fata de saptamana precedenta, in timp ce pe sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) a consemnat un avans de 82%, potrivit statisticilor…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere sedinta de miercuri, iar valoarea totala a tranzactiilor a fost de 41,66 milioane de lei (8,75 milioane de euro), potrivit agerpres.ro.Indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat…

- Valoarea tranzactiilor pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat, in perioada 15 - 19 aprilie, o scadere cu 51% fata de saptamana precedenta, pana la 90,09 milioane de lei, insa capitalizarea companiilor listate a urcat la 171,5 miliarde de lei, potrivit informatiilor…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de luni, iar valoarea tranzactiilor a fost de 70,86 milioane de lei (14,92 milioane de euro), potrivit agerpres.ro.Citește și: Reușita pentru Gigi Becali! Ce promisiune i-a facut fina sa, Gabriela Firea Cele…

- Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) s-a majorat cu 3,6% in aceasta saptamana, totalizand 164,68 miliarde de lei, fiind aproape de valoarea consemnata la inceputul lunii decembrie a anului trecut (165 de miliarde de lei), inainte de anuntarea…

- Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) s-a diminuat cu 1,7% in aceasta saptamana, totalizand 154,05 miliarde de lei, fiind in continuare sub valoarea consemnata la inceputul lunii decembrie a anului trecut, cand depasea 165 de miliarde de lei.…

