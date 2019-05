Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea tranzactiilor realizate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat, in perioada 20 - 24 mai 2019, un recul de aproape 30% fata de saptamana precedenta, in timp ce pe sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) a consemnat un avans de 82%, potrivit statisticilor…

- Valoarea de piata a companiilor romanesti a depasit la finalul primelor patru luni ale anului in curs 20,1 miliarde euro, comparativ cu 18,1 miliarde euro la finalul anului trecut, ceea ce inseamna un avans de...

- Valoarea tranzactiilor pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat, in perioada 15 - 19 aprilie, o scadere cu 51% fata de saptamana precedenta, pana la 90,09 milioane de lei, insa capitalizarea companiilor listate a urcat la 171,5 miliarde de lei, potrivit informatiilor…

- Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) s-a majorat cu 3,6% in aceasta saptamana, totalizand 164,68 miliarde de lei, fiind aproape de valoarea consemnata la inceputul lunii decembrie a anului trecut (165 de miliarde de lei), inainte de anuntarea…

- Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) s-a diminuat cu 1,7% in aceasta saptamana, totalizand 154,05 miliarde de lei, fiind in continuare sub valoarea consemnata la inceputul lunii decembrie a anului trecut, cand depasea 165 de miliarde de lei.…

- Combinatul Oltchim a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 1,142 miliarde lei, cu 180 milioane lei (19%) mai mare fata de cea din 2017, conform rezultatelor financiare preliminare publicate joi pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti. Rezultatul brut a crescut cu 36 milioane lei (54%) comparativ…