- In luna aprilie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 549.884 de castiguri in valoare totala de peste 85,57 milioane de lei (aproximativ 18 milioane de euro), dupa cum urmeaza:Jocul Loto 6/49 La Loto 6/49 s-au inregistrat 99.736 de castiguri,…

- Investitiile straine directe au crescut cu 47% (332 milioane euro) in primele doua luni ale acestui an, la 1,036 miliarde euro, comparativ cu 704 milioane euro in perioada similara din 2018, conform BNR. Participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 927 milioane…

- In luna martie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 585.266 de castiguri in valoare totala de peste 91,1 milioane de lei (peste 19,13 milioane de euro), dupa cum urmeaza:Jocul Loto 6/49 La Loto 6/49 s-au inregistrat 95.159 de castiguri,…

- Firmele și autoritațile locale au cerut finanțari de peste 1,6 miliarde de euro in cadrul actualei ediții a Programului Operațional Regional, in Regiunea Vest. Aceasta reprezinta o depașire de aproape trei ori a fondurilor alocate, adica 642 milioane de euro, conform celor anunțate de Agenția de…

- In luna februarie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 509.218 castiguri in valoare totala de peste 79,48 milioane lei (peste 16,75 milioane de euro), dupa cum urmeaza:Jocul Loto 6/49 La Loto 6/49 s-au inregistrat 75.105 castiguri, in…

- Daca în 2014 se estima ca reabilitarea Podului Garibaldi costa 4,9 milioane lei, în 2017 valoarea totala a investitiei a crescut la 7,1 milioane lei, în prezent, consilierii locali se pregatesc sa voteze actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru Podul Garibaldi. Potrivit…

- Valoarea totala a proiectelor contractate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 in Regiunea Vest a depașit 500 de milioane de euro. Astfel, pana in prezent, la nivelul regiunii au fost contractate 388 proiecte, cu o valoare totala de 501,62 milioane euro, din care 407,98 milioane euro reprezinta…

- Plafonul total de garantare pentru anul 2019 aferent programului 'Prima casa' a fost aprobat marti de Executiv, suma alocata de Ministerul Finantelor Publice (MFP) pentru romanii care doresc sa isi achizitioneze o locuinta fiind de doua miliarde de lei, informeaza MFP. Fondurile…