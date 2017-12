Stiri pe aceeasi tema

- Exista sanse sa avem o noua magistrala de metrou. Ministerul Transporturilor a aprobat si transmis la Comisia Europeana cererea de finantare pentru proiectul "Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda. Magistrala 6 va asigura conexiunea directa între Bucuresti…

- Camera Deputatilor vrea sa achizitioneze servicii de transport aerian de peste 2 milioane de lei, in 2018. Este vorba de curse interne, pentru naveta din teritoriu la București. Cererea de oferta a instituției se refera la curse regulate, pe toate rutele nationale interne, operabile de catre companii…

- Timp de o saptamana, inspectorii ISU au verificat 16 firme din zona Brancoveanu și au constatat 42 de incalcari ale legii. Rezultatul: amenzi de 151.000 de lei. Potrivit reprezentanților ISU Timiș, principalele nereguli constatate au fost lipsa autorizației de securitate la incendiu, exploatarea…

- 3.266 de pomi de Craciun taiati ilegal au fost confiscati, numarul fiind mult mai mic fața de perioada similara a anului trecut. In 2017 au fost confiscati 3.266 de pomi de Craciun taiati sau comercializati ilegal, fata de 7.656 de pomi confiscati in perioada similara a anului trecut, in urma sporirii…

- Una dintre cele mai importante investitii programate de edilii orasului Buzias vizeaza modernizarea cladirii Liceului Teoretic din localitate, unitate in care invata peste 900 de elevi. Este vorba despre un proiect pentru care se va semna in curand contractul de finantare, fondurile fiind guvernamentale,…

- Podul Eroilor ar urma sa fie reabilitat și largit la patru benzi cu bani din bugetul de stat, obținuți de primarie prin PNDL II. Pentru a putea incepe șantierul, primaria a lansat licitația pentru un „contract de lucrari aferente obiectivului de investiții «Reabilitare Podul Eroilor»”.…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 37 de bani pentru un euro, cu 13 bani mai mult decat ieri.Valoarea dolarului scade cu doi bani și este de 17 lei și 22 bani.

- Denis Alibec (26 de ani) traverseaza un moment al carierei si a intrat in conflict si in dizgratiile conducerii de la FCSB. Gigi Becali, patronul FCSB, dezvaluit o discutie cu Marius Sumudica, cel care a avut un dialog cu atacantul de 26 ani. Alibec i-a marturisit antrenorului ca se da accidentat,…

- Atacantul echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a devenit, miercuri, cel mai bun marcator din istoria Campionatului Mondial al Cluburilor, dupa ce a inscris un gol in meciul castigat impotriva formatiei Al Jazira, cu scorul de 2-1, in semifinalele competitiei. Internationalul portughez…

- Activitatea salariaților MAE se desfașoara, pe de o parte in țara, in Centrala MAE, iar pe de alta partea in cadru misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale din Serviciul Exterior. Drepturile salariale sunt stabilite in lei in țara și in valuta in Serviciul Exterior, arata…

- Echipa chineza Beijing Guoan intentioneaza sa il transfere, in ianuarie, pe mijlocasul brazilian Lucas Moura de la Paris Saint Germain, informeaza ESPN. Mijlocasul in varsta de 25 de ani si-a pierdut postul de titular la PSG, odata cu venirile lui Kylian Mbappe si Neymar, si are nevoie de…

- Bugetul pentru marketing si promovare al Ministerului Turismului va avea un plus de 80,84% pe proiectul de buget din 2018, respectiv un plus cu 15,341 milioane de lei, a declarat, marti, in comisiile reunite de specialitate din Parlament, Gheorghe-Bogdan Tomoiaga, secretar de stat in Ministerul Turismului.

- Martin Ambros este dezamagit dupa eliminarea Romaniei de la CM. "Am pierdut azi. Cehia a fost mai buna, mai ales pe final și in momentele importante. Au revenit de fiecare data, mai ales in momentele critice ale meciului. Au avut o singura ocazie sa revina pe tabela. Nu e ușor cu niciun adversar,…

- E luna cadourilor și fiecare dintre noi se gandește la ce surprize urmeaza sa faca celor apropiați. Febra cumparaturilor s-a pastrat la același nivel și in aceasta luna, la fel ca și in alți ani. Conceptul de shopping s-a schimbat insa puțin, intrucat un procent tot mai mare dintre romani aleg sa cumpere…

- Ianis Hagi (19 ani) nu primeste sanse din partea lui Stefano Pioli in prima echipa a Fiorentinei, dar marcheaza meci de meci pentru echipa de tineret a clubului de pe Artemio Franchi. Sambata, fiul "Regelui" a inscris al doilea gol consecutiv, in victoria cu Genoa. Echipa de tineret…

- Proiectul graviteaza in jurul localitații Novaci, aici fiind hala principala care colecteaza lana din Vrancea, Timis, Constanta, Arges, Maramures, Bistrita – Nasaud, Vilcea. Consilierii locali din Șugag au aprobat intr-o recenta ședința implementarea proiectului “Incubator tehnologic de colectare și…

- Guvernul a decis, printr-o ordonanța de urgența adoptata in ședința de miercuri, sa plafoneze valoarea punctului de amenda pentru tot anul 2018. Valoarea acestuia va ramane tot 145 de roni, ca și pana acum … Iata cum arata clasele de amenzi valabile pana la 31 decembrie 2018: ● clasa I (2-3 puncte):…

- Masura istorica luata de Liga Profesioniasta de Fotbal! Adunarea Generala a LPF a decis ca echipele care nu se pot sustine in Liga I din cauza problemelor financiare si asupra carora exista riscul retragerii din competitie s primeasca banii din drepturile TV dupa fiecare meci si nu in doua transe ca…

- Grupul interguvernamental de experți privind schimbarile climatice (IPCC), organismul științific de referința privind incalzirea globala, a publicat in 2014 o serie de scenarii care prevad incalzirea globala la sfarșitul secolului XXI in funcție de volumul emisiilor de gaze cu efect de sera.…

- Infrangerea dureroasa din optimile Cupei Romaniei in fața FCSB n-a fost singura veste proasta de joi pentru Poli Timișoara. Antrenorul Ionuț Popa a declarat la finalul meciului ca jucatorii l-au anunțat ca nu vor intra in cantomanent pentru meciul de luni cu Mediașul.

- Site-ul statulparalel.com apare ca fiind inregistrat de PSD. Pagina de internet a fost creata la o zi dupa ce liderii PSD au adoptat, la Baile Herculane, o rezolutie in care denunta existenta unui asa numit „Stat Paralel si Ilegitim” care, in opinia lor, incearca sa preia controlul asupra puterii politice…

- Un nou studiu scoate la iveala faptul ca un singur „like” pe Facebook este de ajuns pentru advertiseri pentru a te incadra intr-o anumita categorie, potrivit Business Insider. Personalizarea reclamelor de pe Facebook in functie de profilul psihologic al utliziatorilor – nu doar potrivit…

- AFI Europe Romania a inregistrat in primele noua luni ale anului un venit operational net de peste 37 de milioane de euro, ceea ce reprezinta o crestere de 10,4% fata de aceeasi perioada a anului 2016, informeaza compania. Valoarea activelor generatoare de venit AFI Cotroceni, AFI Ploiesti…

- FC Voluntari a terminat la egalitate cu FC Viitorul Constanța, scor 0-0, luni seara, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a 18-a a Ligii I de fotbal.Rezultatul este unul echitabil, avand in vedere ca niciuna dintre formații nu a reușit sa iși creeze ocazii mari de gol.Campioana a jucat din min.…

- "Știți bine ca nu comentez spusele altora. Eu raman la opinia mea ca o creștere bazata preponderent pe consum nu este una sustenabila și o spun toți specialiștii in economie. Asta nu inseamna ca trebuie sa reducem consumul, nu, trebuie sa avem grija și de cealalta latura — a investițiilor publice,…

- Proiectul vizeaza evaluarea calitații manualelor pentru invațamantul preuniversitar și se afla acum in dezbatere publica. Evaluarea calitații științifice a conținutului fiecarui proiect de manual școlar este realizata de catre trei experți cooptați — cadre didactice/specialiști externi: un cadru didactic…

- O problema simpla de matematica stârneste furtuna pe Internet! Asadar, 6:2(1+2) = ? Care e rezultatul corect? Internautii sunt împartiti în doua tabere: unii spun ca rezultatul problemei este 1. Altii spun ca este 9. Cine are dreptate? Adunarea dintre paranteze…

- Castigatorii de la US Open au inceput meciul cum nu se poate mai bine, iar primul set a insemnat un 6-1 sec, in doar jumatate de ora. Dupa o minge de break ratata in startul mansei a doua, Horia si "Juls" au scapat printre degete o sansa imensa, la scorul de 4-4, cand au avut de trei ori posibilitatea…

- Evenimentul evidentiaza performanta in business si reuneste leaderii si profesionistii care au impus ritmul si tendintele din domeniul afacerilor. Conferinta se desfasoara in perioada 20 - 24 noiembrie in Bucuresti, la Arcub. Participantii vor avea ocazia sa interactioneze si sa discute oportunitati…

- Știți acele momente când ați uitat sa alegeți corect programul iar bluza preferata a devenit numai buna pentru copilul dvs? Technologia salveaza din nou situația iar treaba noastra se rezuma sa apasam pe doua butoane. Saptamâna aceasta am testat o mașina de spalat. V-ați prins.…

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție l-au trimis in judecata Cristian Calin Careba, funcționar public care a deținut succesiv funcții de control și conducere in Direcția de Sanatate Publica Timiș, Casa de Asigurari de Sanatate Timiș, Casa Naționala…

- F. T. La inceputul acestei saptamani, timp de o ora și jumatate (intervalul 15, 30 – 17), polițiștii din Valenii de Munte au desfașurat, in colaborare cu Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Prahova o “actiune- fulger” care a avut drept scop verificarea respecta prevederilor…

- In acest an, 10% din bugetul Primariei Municipiului București se duce pe stimulente financiare și ajutoare sociale. Valoarea a stimulentelor financiare și a ajutoarelor sociale depașește sumele alocate de Municipalitate pentru probleme stringente pentru toți bucureștenii, precum sanatatea, infrastructura,…

- Potrivit legislatiei rutiere, un punct de amenda - care este diferit de punctul de penalizare - pentru incalcarea regulilor de circulatie reprezinta 10% din valoarea salariului minim. Din februarie 2017, cand guvernul a decis ultima majorare a salariului minim brut, la 1450 de lei, valoarea punctului…

- Casa, denumita G3, se afla în Otopeni, într-un loc aflat de în cautarea unei identitati. Printre drumurile prafuite si experimentele arhitecturale din zona, casa uimeste prin curatenia liniilor. Bine, si prin piscina din fata, terasa ocrotita de o structura triunghiulara si prin…

- Guvernul Kurdistanului irakian s-a oferit marți seara tarziu sa "inghețe" rezultatul controversatului referendum de independența de luna trecuta, cu scopul de a preveni alte violențe și a facilita dialogul cu Bagdadul, transmite agenția dpa. "Continuarea luptelor nu va aduce…

- Consiliul arata ca, in prezent, contributiile platite exclusiv de angajator sunt urmatoarele: – Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale – 0,25% – Concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate – 0,85% – Asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale – 0,15%-0,85%…

- Pentru a elimina surplusul de greutate, fara sa faci schimbari masive, adopta aceste obiceiuri pentru a-ti atinge obiectivul. Mananca micul dejun in fiecare ziStudiile au demonstrat ca scapi mai usor de kilogramele in plus si iti mentii noua greutate atunci cand iei micul dejun. Daca…

- Problemele financiare sunt printre cele mai neplacute. Atunci cand ai o defectiune in casa, probleme de sanatate sau ai nevoie de bani pentru salvarea sau extinderea afacerii tale, ai nevoie urgenta de bani. In aceste cazuri, bancile nu prea au cum sa te ajute deoarece aprobarea dosarului de credit…

- Poate parea complicat sa fii investitor. Mai ales daca nu ai timp sa urmaresti toate miscarile de pe pietele financiare internationale si nu stii cand, unde si cum sa iti plasezi banii. 0 0 0 0 0 0 De fapt, cand investesti in fondurile mutuale de la ING Bank, totul e mult mai simplu.…

- Casele viitorului, deja in Romania! Vezi cat costa și cum arata Una dintre principalele direcții ale Uniunii Europene in domeniul construcțiilor este reducerea masiva a consumului de energie generat de cladirile noi, scopul fiind atingerea unui nivel aproape de zero pana in 2020. In mod interesant,…

- Un copil de opt ani, elev în clasa a III-a la Cluj, a murit în timpul pauzei dintre ore, informeaza, luni, Digi 24. Potrivit inspectorului școlar general al județului Cluj, Valentin Cuibus, baiatul a cazut pe holul școlii, iar echipa de paramedici a SMURD care a sosit pentru a…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Cluj și Mureș și cei de la Direcția Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj, au destructurat un grup infracțional specializat in operațiuni financiare frauduloase. Potrivit unui comunicat…

- O tanara vlogger-ita, pe nume Alexandra, a postat pe Youtube metoda ei de a pastra porii curati. Ai nevoie de: – o periuta de dinti noua – 1 lingura de pasta de dinti – 1 lingura de bicarbonat de sodiu – 1 lingurita apa calda filtrata. Citeste continuarea…

- Grupul Albalact este cel mai mare jucator de pe piata locala de lactate privind cifra de afaceri, cu peste 500 mil. lei anul trecut. Compania are in portofoliu branduri precum Raraul, Albalact, Fulga si Zuzu. Compania Albalact, intrata incepand cu anul trecut in portofoliul gigantului francez…

- O eleva a Liceului Tehnologic G.G. Longinescu din municipiu a fost batuta de o colega de liceu. Potrivit unor surse, pe fondul unor neințelegeri pricinuite de concursul de Miss, cele doua eleve s-au luat la bataie.Directorul unitații de invațamant a confirmat incidentul. „A fost vineri o preselecție…

- Potrivit autoritaților din Ucraina, reforma din invațamant elimina predarea in alte limbi in școli, in afara celei ucrainene. Miile de copii care invața in limba romana in școlile din Transcarpatia sunt afectați de aceasta reforma. Elvira Chilaru, șef al departamentului emisiunilor in limba romana din…