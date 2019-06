Actiunile Fondului Proprietatea (FP) au atins joi, 30 mai 2019, un nou record, de 1,0150 lei, cu 15% peste valoarea de 0,8830 lei pe actiune inregistrata la sfarsitul anului trecut si cu 138% mai mult fata de 0,4270 lei, pretul de inchidere per actiune la finele lui 2011, anul in care Fondul a fost listat pe Bursa de Valori Bucuresti, informeaza administratorul de investitii al FP, Franklin Templeton Investment Management Ltd., potrivit Agerpres. „Pretul de 1,00 RON este valoarea nominala stabilita de Statul Roman pentru despagubirea cetatenilor romani care nu au putut fi compensati in natura…