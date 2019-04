Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de cautare din Cipru au identificat doua dintre cele trei valize in care criminalul in serie greco-cipriot Nikos Metaxas, conform propriei marturii, a pus cadavrele a trei dintre victime, intre care o femeie din Buzau si fiica sa.

- Noi detalii șocante despre criminalul in serie din Cipru, acuzat ca ar fi ucis peste 30 de femei. Printre victime: doua romance. Fostul ofiter de armata care a recunoscut ca a ucis in total sapte femei, printre care doua romance, mama si fiica, este banuit ca s-ar putea afla in spatele a nu mai putin…

- Doua romance, posibile victime ale unui criminal in serie din Cipru Politia din Nikosia, Cipru. Foto: GEORGE MICHAEL / AFP Livia Florentina Bunea si fiica ei Elena Natalia ar fi cele doua românce - mama si fiica - victime ale unui criminal în serie, descoperit zilele acestea în…

- Politia cipriota efectueaza cautari la Kokkini Limni (Lacul Rosu) de langa mina Mitsero, dupa ce un ofiter de armata de 35 de ani a marturisit ca a aruncat aici cadavrele a trei victime - Livia Florentina Bunea si fiica ei de opt ani Elena Natalia Bunea din Romania si Maricar

- Șapte copii, despre care autoritațile cred ca fac parte din aceeași familie, au murit in urma unui incendiu izbucnit in orașul canadian Halifax, a informat marți Poliția, relateaza site-ul postului BBC preluat de mediafax. Un barbat și o femeie au fost de asemenea raniți. Incendiul a izbucnit…

- Pesta porcina se extinde cu repeziciune in comuna Vadu Pasii. Alte doua focare au fost confirmate, intr-o gospodarie si la o mica exploatatie de porci. Virusul a fost depistat si in satul Boboc, din comuna Cochirleanca, fiind deja al doilea caz din aceeasi localitate. Pentru prima data, autoritatile…