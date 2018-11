Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica seara pentru MEDIAFAX, ca, in cazul in care valiza cu documente Tel Drum exista, atunci ea trebuie sa fie pusa la dispoziția DNA, deoarece este un dosar constituit la Direcția Naționala Anticorupție."Daca exista o astfel de valiza, atunci…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca apariția valizei cu documente Tel Drum ar fi o incercare a unor oameni "asociați cu securitatea" de a crea un eveniment inaintea CEx de luni al partidului, referindu-se la unii puciști din interiorul formațiunii.„Cred ca este…

- „E foarte interesant cum cei de la Rise Project gasesc in fiecare zi, in fiecare noapte, seara, dimineata, cate un geamantan. Eu sunt foarte circumspect in legatura cu chestiunile acestea, nu vreau sa cad in plasa manipularii, nici nu ma intereseaza aceste lucruri pentru ca nu le putem noi rezolva nici…

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, duminica, la un post TV, ca nu il intereseaza valiza cu documentele Tel Drum gasita in Teleorman, subiectul nu va fi discutat in conducerea partidului, iar el nu vrea sa cada „in plasa manipularii”.„E foarte interesant cum cei de la Rise…

- Fostul presedinte al PNL, Crin Antonescu, a declarat, marti pentru MEDIAFAX, ca si-a depus documentatia pentru o candidatura pe listele partidului la alegerile europarlamentare din 2019. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, in legatura cu anuntul lui Crin Antonescu potrivit caruia acesta…

- Presedintele PNL Ludovic Orban afirma ca pare ca presedintele PSD Liviu Dragnea si ministrul de Interne Carmen Dan fac politie politica si spioneaza conversatiile oamenilor, asa cum a inteles din declaratiile primarului Capitalei Gabriela Firea. Orban spune ca, in afara de acest lucru, in CEx al…