Stiri pe aceeasi tema

- Cezar Dumitrescu a fost una dintre cele mai uimitoare apariții de pe scena X Factor din ediția de marți, 9 octombrie. Acesta și-a ratat cariera in preoție din cauza restanțelor, foarte multe la numar. Cezar Dumitrescu a urmat cursurile Facultații de Teologie, dar nu a avut suficienta hotarare pentru…

- Gabriela Cristea a explicat cu ce probleme se confrunta din punct de vedere al sanatații. Moderatoarea TV Gabriela Cristea se confrunta cu o raceala de ceva vreme, raceala de care nu reușește sa scape. La emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, pe care o prezinta la postul de televiziune Antena Stars,…

- Coco Marinescu, cunoscut publicului telespectator de la emisiunea iUmor, a fost prezent pe scena de la X Fator. Jurații l-au recunoscut imediat, mai puțin Ștefan Banica Junior. Coco Marinescu a vrut sa demonstreze ca are talent muzical la emisiunea X Factor , difuzata de postul de televiziune Antena…

- Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, ii lasa o moștenire frumoasa fiicei sale, Eliza. Povestea ei a facut inconjurul Romaniei si al lumii la data de 16 ianuarie 2005, cand a adus pe lume o fetița. Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din tara, intra atunci in Cartea Recordurilor drept…

- Deea și Dinu Maxer se pregatesc sa faca o noua nunta la zece ani de la casatorie. Cei doi se afla pe ultima suta de metri cu pregatirile. Deea Maxer și partenerul ei de viața, cantarețul Dinu Maxer , se pregatesc pentru cea de-a doua nunta. Cei doi artiști, care au impreuna un baiețel pe nume Andreas…

- Patru persoane au murit, marți dimineața, dupa ce mașina in care se aflau a fost spulberata de un tren de marfa la o trecere la nivel cu calea ferata din orașul Lugoj, județul Timiș. Victimele sunt trei femei și un barbat. Din spusele martorilor, șoferul nu s-a asigurat in momentul in care a vrut sa…