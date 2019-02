Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo joaca sambata pentru calificarea in optimile Ligii Campionilor. Sporting Lisabona are cateva nume mari in lot și e considerata favorita in fața „cainilor". Sporting Lisabona - Dinamo se joaca sambata, de la ora 20:00, in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și liveSCORE pe GSP.ro. ...

- Ioan Filip, 29 de ani, a venit la Dinamo in aceasta iarna și are planuri mari cu formația antrenata de Mircea Rednic: vrea sa evolueze din nou in grupele Ligii Campionilor, dupa ce a jucat acolo cu Oțelul, in 2011. „Mama, cum ar fi! Va dați seama ca imi doresc sa mai particip macar odata in Champions…

- Poli Timișoara nu mai caștigase pe Bega, in fața "cainilor" de 7 ani! Campionii sunt in fața celui mai prost sezon din ultimii ani. Calificata in "play-off-ul" pentru "optimile Ligii Campionilor, acolo unde va intalni Sporting Lisabona, Dinamo nu se descurca deloc in intrecerea interna. ...

- Dinamo se pregatește de un nou play-out, iar fanii au dat semnalul abandonului. Doar la Derby de Romania mai vin, in rest, in celelalte 9 meciuri de acasa, au strans cat sa umple arena din Ștefan cel Mare. Daca nu se va intampla o minune la inceputul lui 2018, Dinamo va juca și in aceasta ediție in…

- Marco Ehmann (18 ani) e una dintre "bijuteriile" din curtea lui Dinamo. Adus in Stefan cel Mare de Marius Niculae, fostul atacant al "cainilor", fundasul de nationala nu primeste sanse in primul "11" al lui Mircea Rednic si "Sageata" se gandeste deja sa-i caute un alt club lui Ehmann, conform mediafax.…

- Florentin Petre, fostul mare jucator al lui Dinamo, a dezvaluit astazi ca formația din "Ștefan cel Mare" putea sa-i transfere pe Dennis Man și Adi Petre de la UTA, insa a refuzat. "Man trebuia sa vina la Dinamo acum 4 ani. M-a sunat personal cineva de la UTA pentru a-i duce la Dinamo. Mi-a spus despre…

- Juniorii U17 și U19 ai clubului Dinamo au fost scoși la deszapezire in "Ștefan cel Mare", inaintea meciului echipei mari din aceasta seara de la ora 20:00, cu CSU Craiova. Zapada cazuta peste noapte in Capitala s-a așternut in strat de cațiva centimetri pe stadionul Dinamo. ...