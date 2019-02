Vali Dobrogeanu i-a dat sfaturi de YouTube lui Andrei Niculae – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- ”Shameless”, cea mai noua piesa a duoul Sunnery James & Ryan Marciano s-a auzit in premiera la Virgin Radio Romania, in Maratonul lui Niculae. Cei doi DJ i-au trimis lui Andrei Niculae și un mesaj special pentru momentul in care da play piesei. ”Shameless” este o colaborare Sunnery James & Ryan Marciano…

- Ruby chiar a stins lumina in tot sediul, la cateva secunde dupa ce a intrat in studioul Virgin Radio Romania. Și nu e o gluma! Artista a stat de vorba cu Andrei Niculae despre mancarea sa favorita – cartofi prajiți cu branza, oua și carnaciori – despre tatuaje, despre muzica pe care cei doi o asculta,...…

- Nu e deloc un live cuminte! Timp de 24 de ore, Maratonul lui Niculae iți aduce live la radio și pe Facebook artiștii, bloggerii și vloggerii așa cum nu i-ai mai vazut vreodata. Raluka tocmai l-a pus pe Andrei Niculae sa danseze pe masa. Și totul a fost video live pe pagina de Facebook Virgin... View…

- Replica zilei din Maratonul lui Niculae a venit live de la Cuza, de la Noaptea Tarziu. ”Imi doresc sa te pastrezi mereu același om prietenos și sa ai același vibe”, i-a spus Cuza lui Andrei Niculae. Baieții de la Noaptea Tarziu au venit ziua… devreme la Maratonul lui Niculae, ediția a IV-a! Baieții…

- Hai ca inceput bine ziua asta! Dupa ce Bogdan, Shurubel și Ionuț au dat startul pentru Maratonul lui Niculae cu numarul 4, Antonia a fost pe super fun live la Virgin Radio Romania, iar de la 12 Alex Velea & Lino Golden fac super show in Maratonul lui Niculae. Vezi aici cum Alex Velea &... View Article

- De la 10:00 am dat startul la cel mai lung maraton radio de pana acum de la Vigin Radio Romania. Bogdan, Shurubel și Ionuț au dta startul alaturi de Andrei Niculae, apoi ni s-a alaturat in direct Antonia. A patra ediție a Maratonului lui Niculae continua cu Otrava, Raluka, Ruby, Dorian Popa, Irina Rimes,…

- De la ora 10:00, Andrei Niculae a dat startul celui mai #boom maraton radio: 24 de ore live cu provocari, invitați și muzica tare! Totul se intampla live la Virgin Radio Romania și video in fiecare ora pe pagina de Facebook Virgin Radio Romania. Primii invitați, alaturi de care a inceput Maratonul lui…

- Fun la greu in direct la Virgin Radio Romania, inceput la 10:00 cu primii invitați ai lui Andrei Niculae, Bogdan, Shurubel și Ionuț, urmați de Antonia. Dupa ce ne-a luat ea prin surprindere in direct, a avut partea Antonia de o surpriza in Maratonul lui Andrei Niculae: Alex Velea s-a decis sa-i țina…