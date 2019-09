Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a anunțat, luni seara, ca PSD desemnat drept purtator de cuvânt al partidului pe Valeriu Steriu. Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi în ședința Comitetului Executiv.„În cadrul CEx am discutat despre desemnarea unui purtator de cuvânt al PSD…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a anuntat luni seara la finalul sedintei CEx a partidului ca formatiunea l-a ales pe Valeriu Steriu in functia de purtator de cuvant al partidului. In trecut acesta a fost membru PMP.

- La ședința CExN de luni seara, PSD a luat mai multe decizii. Printre hotararile luate, se numara și cea cu privire la noul purtator de cuvant. Valeriu Steriu a fost desemnat noul purtator de cuvant al PSD. El a fost in PMP, partid din care a demisionat in mai 2018. Anunțul…

- Comitetul Executiv National al PSD a decis, in sedinta de luni seara, sa il desemneze pe deputatul Valeriu Steriu in functia de purtator de cuvant al partidului.Valeriu Steriu a fost presedinte al UNPR, formatiunea infiintata de Gabriel Oprea. Dupa fuziunea UNPR-PMP, Steriu a revenit in PSD,…

- Fostul ministru al Culturii Theodor Paleologu a fost desemnat, duminica, candidatul PMP la alegerile prezidențiale. El și-a criticat adversarii politici. Mihail Neamțu a fost validat, totodata, pentru funcția de purtator de cuvant al partidului și al campaniei prezidențiale.„Imi propun sa…

- Comitetul Executiv National al PSD a decis in sedinta de luni amanarea congresului partidului pentru data de 24 de august, au precizat pentru AGERPRES surse participante la reuniune. Anterior, presedintele PSD, Viorica Dancila, anuntase ca un congres privind validarea candidatului social-democrat…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a fost desemnata de Comitetul Executiv National al partidului drept candidat la alegerile prezidentiale, au precizat pentru AGERPRES surse social-democrate. Anterior, Biroul Permanent National al PSD a ales-o pe Viorica Dancila, cu majoritate de voturi,…

- PSD si-a ales conducerea in cadrul Congresului Extraordinar de astazi, la care sunt prezenti aproximativ 4.000 de delegati din toata tara. Potrivit rezultatelor parțiale, Viorica Dancila a fost aleasa președinte al PSD. Ea i-a surclasat pe Liviu Plesoianu, Șerban Nicolae si Ecaterina Andronescu. Potrivit…