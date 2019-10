Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii care s-au inscris in programul de susținere a creșterii porcilor din rasele Bazna și Mangalița nu au unde sa livreze porcii care au atins 130 de kilograme. Abatorul inscris in program a intrat in faliment. Deși la lansare, anul trecut, programul de susținere a crescatorilor porcilor din rasele…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui carambol, pe DN 2 judetul Buzau.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Buzau, pe DN 2, la iesirea din localitatea Mihailesti catre Buzau, a avut loc un accident in care au fost implicate trei autoturisme. Impactul…

- Valoarea punctului de pensie creste cu 15% de la 1 septembrie, respectiv de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, odata cu intrarea in vigoare a Legii pensiilor. Impactul bugetar pentru aceasta majorare a pensiilor a fost calculat la circa 8,4 miliarde de lei.

- Unitatea medicala a fost inclusa in Programul Național de Oncologie, astfel ca, pe langa consultații medicale, va asigura, gratuit, tratamentul medicamentos și monitorizarea pacienților, prin servicii decontate de CJAS. Odata cu semnarea contractelor pe anul in curs, cu furnizorii de servicii medicale…

- Elevii din comuna Manzalești vor invața, din aceasta toamna, in doua școli reabilitate, modernizate și dotate cu mobilier și aparatura. Este vorba despre unitațile de invațamant din satele Cireșu și Jgheab, care au beneficiat de o investiție totala de peste 957.000 de lei, asigurata prin Programul Național…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a acordat saptamana trecuta inca șapte atestate pentru produse tradiționale din județele Galați, Caraș-Severin și Buzau. In județul Galați, producatorul S.C. VERDESI&CO SRL a primit atestat pentru patru produse tradiționale obținute din carne de porc provenita…

- 'Completam legislatia privitoare la includerea canalului magistral Siret - Baragan in Programul National de Reabilitare a Infrastructurii principale de irigatii din Romania. Printr-o hotarare pe care o discutam in sedinta de Guvern urmarim reabilitarea si finalizarea unui tronson de 14 km din etapa…