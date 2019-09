Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al UNPR, Valeriu Steriu, a fost desemnat, luni, purtator de cuvant al PSD. Comitetul Executiv National al PSD a decis, in sedinta de luni seara, sa il desemneze pe deputatul Valeriu Steriu in functia de purtator de cuvant al partidului. Valeriu Steriu a fost presedinte al UNPR, formatiunea…

- Presedintele social-democratilor, Viorica Dancila, a anuntat, luni, ca PSD il sustine pe Mugur Isarescu pentru functia de guvernator al Bancii Nationale a Romaniei. "Este important si bineinteles guvernatorul, dar si modul in care s-a lucrat de aceasta data, in functie de ponderea in Parlament a fiecarui…