- Unul dintre cele mai importante rezultate ale vizitei oficiale a presedintelui Igor Dodon la Moscova este anularea impozitelor vamale pentru fructele si legumele moldovenesti pentru minim jumatate de an. Declaratia a fost facuta de deputatul socialist si politologul Bogdan Tirdea, in cadrul emisiunii…

- Președintele Moldovei a spus ca Patriarhul Kirill va veni în Moldova pe data de 27 octombrie, iar vizita se va încheia pe 28 octombrie. Inițial reprezentantul bisericii ruse trebuia sa ajunga în Moldova pe data de 25 octombrie. Patriarhul va vizita Chișinau, Balți,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a chemat miercuri Rusia sa respecte 'in mod transparent si verificabil' Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), parafat de Washington si Moscova in urma cu 30 de ani, in vremea Uniunii Sovietice, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Rusia a livrat Siriei un sistem de rachete sol-aer S-300, transmite Reuters; marti, intr-o sedinta televizata de Rossia 24, ministrul apararii, Serghei Soigu, l-a informat pe presedintele Vladimir Putin ca "lucrarea s-a incheiat ieri". Moscova si-a anuntat intentia de a furniza sisteme S-300…

- Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) s-ar putea prabusi, daca ”dilema” scutului american antiracheta din Europa de Est ramane ”nerezolvata”, a amenintat marti, in presa rusa, directorul Departamentului neproliferarii si controlului armamentului din cadrul Ministerului rus de Externe Vladimir…

- CHIȘINAU, 21 sept — Sputnik. Primul Forum Economic Moldo-Rus își continua lucrarile la Chișinau. Vineri, la Palatul Republicii din Capitala, au loc principalele acțiuni, iar numarul celor care vor sa ajunga la eveniment este în creștere. Deputatul Parlamentului European…