- Incepand cu ora 19:00, in Piața Marii Adunarii Naționale din Chișinau, are loc un concert organizat de Președinție, prin care se vor marca cei „75 de ani de la eliberarea Moldovei de fascism”. La eveniment va participa șeful statului, Igor Dodon, dar și ministru rus al Apararii, Serghei Șoigu.

- Guvernul Republicii Moldova a declarat data de 23 august drept Ziua comemorarii victimelor tuturor regimurilor totalitare si autoritare, precum nazismul, stalinismul, regimurile fasciste si comuniste.Vineri se implinesc 80 de ani de la semnarea acordului intre Germania nazista si Uniunea…

- Guvernul Republicii Moldova a respins marți propunerea Moscovei de adoptare a Planului Kozak, care presupune federalizarea țarii și blocarea de facto a oricarei incercari de aderare in viitor la UE și NATO.

- Liderul Partidului Uniunea Salvati Basarabia, Valeriu Munteanu, a facut o sesizare catre Ministerul Finantelor ca sa verifice care este provenienta banilor cheltuiti de Igor Dodon pentru amplasarea panourilor din Chisinau, pe care scrie „28 de ani de Independenta, 660 de ani de Statalitate” si pe care…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a cerut Statelor Unite ale Americii sa sprijine eforturile Republicii Moldova ca statutul sau de ”neutralitate permanenta” sa fie recunoscut la nivel international, asigurand totodata ca Republica Moldova '”va promova o politica externa echilibrata in baza intereselor…

- Igor Dodon a fost surprins intr-o a treia inregistrare transmitand indicatii despre un plan de federalizare a Republicii Moldova, care a fost difuzata de o televiziune controlata de oligarhul Vlad Plahotniuc.

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anunțat joi ca saptamana viitoare intenționeaza sa dizolve Parlamentul de la Chișinau in cazul in care pana duminica nu se formeaza un nou guvern, informeaza MEDIAFAX."Putem forma noul guvern al Moldovei in urmatoarele cateva zile", a declarat…