- Olimpiu Morutan (18 ani) e asteptat sa semneze in orele urmatoare contractul propus de FCSB. Dar mijlocasul ofensiv putea fi deturnat pe ultima suta de metri de Sahtior Donetk, echipa calificata in primavara europeana din Champions League. Totusi, impresarul fotbalistului a ales sa ignore oferta…

- In ultimii ani, Timisoara nu a mai umplut tribunele vechiului stadion ”Dan Paltinisanu” asa cum o facea pe vremuri, cand era un model pentru intreaga tara. In ”era” ACS, de multe ori violetul scaunelor goale a fost culoarea pregnanta in transmisiunile TV, insa, chiar si asa, cu o Liga 1…

- * Astra Giurgiu – FC Botosani 2-1 (1-0). Ionita ("9 – penalty), Belu ("85) / Roman ("63 – penalty). Astra a avut un start bun de meci, concretizat prin golul lui Ionita din penalty, insa odata cu eliminarea lui Abang ("30 – fault la Burca) a inceput sa sufere. Moldovenii au dominat copios, au egalat…

- Cand totul parea batut in cuie, transferul lui Olimpiu Moruțan de la FC Botoșani la FCSB s-ar putea bloca tocmai din cauza jucatorului. Cel puțin asta a reieșit din declarațiile pe care decarul roș-alb-albaștrilor le-a dat la finalul meciului disputat vineri, cu Astra Giurgiu.

- Gigi Becali, finantatorul FCSB, a anuntat ca s-a inteles cu FC Botosani pentru transferul lui Olimpiu Morutan. Declaratiile patronului formatiei pregatitre de Dica au fost confirmate de Valeriu Iftime.A

- Finantatorul FC Botosani, Valeriu Iftime, si Gigi Becali, de la Steaua, au declarat, joi, ca s-au inteles in privinta transferului lui Olimpiu Morutan la gruparea bucuresteana. "A fost un dialog cu Gigi Becali. Suntem intr-o zona in care putem face transferul. Mai urmeaza sa vorbesca Steaua cu jucatorul.…

- Gandita de UEFA pentru a da sansa juniorilor sa evolueze in competitii cu miza la nivel european, UEFA Youth League a avut in componenta, in sezonul de debut, si un club din Romania. Calificarea FCSB in grupele Ligii Campionilor in sezonul 2013/2014 a adus, automat, si prezenta echipei Under-19…

- Marius Baciu (42 de ani) a devenit incepand de astazi antrenorul lui Juventus București, ultima clasata in Liga 1, cu doar 9 puncte din 21 de etape. Antrenorul i-a luat locul lui Marin Barbu la carma formației din Colentina. Baciu a fost deja prezentat echipei de patronul echipei Ilie Ciuclea. Baciu…

- Cornel Ionica, primarul Pitestiului, se declara multumit de rezultatele din ultima vreme ale echipei de fotbal FC Arges si promite sa fie mereu alaturi de club. „Țin sa mulțumesc din nou echipei noastre de ...

- Liga I Etapa a 21-a: vineri, 8 decembrie – ora 21.00: Juventus București – Astra Giurgiu; sambata, 9 decembrie – ora 17.00: FC Viitorul – Concordia Chiajna, ora 20.00: CFR Cluj – Poli Timișoara; duminica, 10 decembrie – ora 17.00: ...

- Dupa 20 de etape scurse din calendarul Ligii 1, Concordia Chiajna ocupa locul 10 in clasament. In ultimul meci, gruparea ilfoveana a obținut o victorie surprinzatoare: 3-0 cu FC Botoșani, una dintre candidatele la un loc in cupele europene. Ultimul gol din meciul caștigat cu FC Botoșani a fost o afacere…

- Comuna Zagon incheie anul 2017 cu un bilanț pozitiv, in ceea ce privește proiectele propuse și finalizate. Aflata la poalele munților Buzaului, in Depresiunea Targu Secuiesc, comuna Zagon iși intampina vizitatorii cu un peisaj idilic, transmițand acea pace interioara, specifica numai satelor de la munte.…

- SEPSI-DINAMO LIVE VIDEO DOLCE SPORT. In tur, Dinamo a avut mari emotii in a o invinge pe Sepsi, 1-0, dupa un penalty contestat. Pe de alta parte, Dinamo a avut rezultate mai bune in deplasare in acest sezon. Partida va fi una importanta pentru ambele echipe. „Gazdele” ocupa locul de baraj…

- Liga I Etapa a 20-a: vineri, 1 decembrie – ora 20.45: FC Voluntari – CFR Cluj; sambata, 2 decembrie – ora 18.00: Concordia Chiajna – FC Botoșani, ora 20.45: Universitatea Craiova – FC Viitorul; duminica, 3 decembrie – ora 18.00: ...

- Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, susține ca a ajuns la o ințelegere verbala cu Gigi Becali pentru Olimpiu Moruțan (18 ani). "Eu asa cred, ca Olimpiu poate ajunge la doua milioane de euro. Este adevarat ca i-am promis domnului Becali ca in momentul in care voi primi o oferta scrisa voi discuta…

- CFR Cluj top the standings after the 18th round of the 2017-2018 edition of League I. The results of this round's fixtures were the following: ACS Poli Timisoara - FC Botosani 1-1 (1-0) CSM Poli Iasi - FCSB 1-0 (0-0) ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - CS Gaz Metan Medias 0-0 CS…

- FC VOLUNTARI-VIITORUL CONSTANTA 0-0. Rezultatul este unul echitabil, avand in vedere ca niciuna dintre formații nu a reușit sa iși creeze ocazii mari de gol. Campioana Viitorul a jucat din min. 74 in zece oameni, atacantul George Țucudean primind al doilea cartonaș galben, dupa ce pe primul il incasare…

- Liga 1, etapa 18. FC Voluntari – Viitorul (ora 20.45, Digi, Telekomsport, Look). „Regele” vrea sa-și securizeze locul de play-off. Campioana Viitorul e pe locul 5, cu 29 de puncte, la 5 lungimi in fața celor de la Dinamo, aflați primii sub linia „retrogradarii” in play-out. Cu o victorie azi, pe terenul…

- Optimile Cupei Romaniei. S-a stabilit programul partidelor. FRF a decus ca doua jocuri sa fie organizate pe alt stadion decat al echipei considerate gazda. CS Afumati si Chindia Targoviste sunt cele doua echipe din Liga 2 care vor fi nevoite sa isi desfasoare pe alte stadioane meciurile cu CS U Craiova,…

- NEWS ALERT Cupa Romaniei: Cand se joaca ”U” Cluj – Dinamo Federația Romana de Fotbal a stabilit data desfașurarii partidelor din optimile Cupei Romaniei. În aceasta faza, "U" Cluj va da piept cu Dinamo. Meciul este programat miercuri, 29 noiembrie, de la ora 20:30, pe Cluj Arena. "Șepcile…

- Federatia Romana de Fotbal si televiziunile care au drepturile TV ale Cupei Romaniei au stabilit programul jocurilor optimilor de finala, meciuri stabilite prin tragere la sorti inca din 2 noiembrie. Cele opt partide in care se regasesc 10 cluburi din Liga 1, patru din Liga 2 si doua din Liga 3…

- Liga I Etapa a 17-a: vineri – ora 18.00: AFC Botosani – FC Voluntari, ora 20.45: Astra Giurgiu – Universitatea Craiova; sambata – ora 18.00: FC Viitorul – Sepsi Sfantu Gheorghe, 20.45: Gaz Metan Medias – Dinamo Bucuresti; duminica – ...

- Programul complet al meciurilor din cadrul opimilor de finala ale Cupei Romaniei este urmatorul (primele echipe sunt gazde): Universitatea Cluj - Dinamo; Chindia Targoviste - Astra Giurgiu; FC Botosani - FC Viitorul; CS Afumati - CSU Craiova; CS Mioveni - Gaz Metan Medias; Unirea Slobozia - CSM Politehnica…

- Președintele clubului Astra Giurgiu, Danuț Coman, a declarat, joi, la sediul Federației Romane de Fotbal, ca nu poate spune ca este mulțumit de tragerea la sorți a optimilor de finala ale Cupei Romaniei, precizand ca deși activeaza in Liga a II-a, Chindia Targoviște este o echipa buna, cu jucatori…

- Costel Enache, antrenorul lu FC Botoșani, a analizat prestația echipei sale in meciul de pe teren propriu cu Dinamo, scor 0-0, și s-a aratat mulțumit de rezultatul din aceasta seara. "Am facut un joc echilibrat. A fost o perioada buna pentru Dinamo cand ei aveau un om in plus. Au avut ocazii bune, dar…

- A plecat de la CFR pe ușa din dos, dar nu exclude: ”Intr-o zi ma voi intoarce” Deși nu a plecat in cele mai bune condiții, Vasile Miriuța inca se mai gandește la CFR. Actualul tehnician de la Dinamo iși dorește sa revina in Gruia pe viitor. Cu o singura victorie în patru meciuri, Miriuța…

- Ionuț Negoița a promis dupa infrangerea lui Dinamo cu Concordia Chiajna, scor 2-3, ca nu le va mai da salariile jucatorilor pana cand echipa nu revine in zona de play-off. Patronului dinamovist i-a trecut supararea dupa meciul caștigat cu Juventus București, scor 3-0, iar astazi le-a virat salariile…

- Miriuța nu se dezminte: ”CFR e peste Dinamo. Trebuie sa ne vedem lungul nasului” Vasile Miriuța crede ca titlul e o palarie prea mare pentru Dinamo. Tehnicianul ”alb-roșilor” recunoaște, in schimb, superioritatea fostei sale echipe. ”CFR e peste noi”, afirma Miriuța. Dupa 14 runde, CFR Cluj este…

- Duckadam a fost atacat: ”N-are nicio treaba cu fotbalul!”. Un patron din Liga 1 și-a permis sa rada de omul care a adus Cupa Campionilor Europeni la București. A intrat in „Cartea Recordurilor” dupa ce a aparat patru lovituri de departajare in finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, dintre Steaua…

- Valeriu Iftime, președintele lui FC Botoșani, l-a atacat dur pe Helmuth Duckadam, președintele de imagine al FCSB. Oficialul stelist a vorbit despre Olimpiu Moruțan, mijlocașul de 18 ani dorit de Gigi Becali, și a spus ca acesta nu are inca valoare de FCSB. (Vezi detalii) "Nu ma intereseaza ce spune…

- Meciurile din aceasta faza in care intra in competitie si cluburile din Liga 1, pe langa cele opt echipe din Liga 2, respectiv sase din Liga 3 calificate din turul 4, se vor desfasura pe durata a trei zile, marti/miercuri/joi, 24/25/26 octombrie, in diferite intervale orare. Jocul care ne…

- Ieri a avut loc tragerea la sorti a 16-imilor Cupei Romaniei la fotbal. Desi s-au anuntat ca echipele vor fi impartite in grupe valorice, cu toate echipele din Liga I intr-o singura urna, acest lucru nu s-a respectat. S-au stabilit si meciuri intre echipele din prima liga (FC Botosani – CFR Cluj, Sepsi…

- Antrenorul Vasile Miriuța face revoluție la Dinamo, dupa infrangerile cu FCSB și Concordia Chiajna, informeaza agerpres.ro. Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Vasile Miriuța, a anunțat, vineri, intr-o conferința de presa, ca pentru meciul cu Astra Giurgiu de sambata va efectua mai multe schimbari…

