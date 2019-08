Stiri pe aceeasi tema

- Un verdict ingrozitor a cazut peste familia Alexandrei: fiica lor disparuta a fost ucisa. Dupa atatea zile de intrebari si incertitudini, se fac primii pasi in ancheta: in casa ororilor s-au descoperit urme noi de sange.

- Valeriu Butulescu, scriitor tradus in zeci de limbi ale lumii, a participat la un ritual de incinerare a unei persoane. Aflat, cu ani in urma, in Nepal, Valeriu Butulescu, susține ca o ardere integrala a unui corp uman dureaza ore intregi, iar mirosul degajat este unul foarte greu de suportat. Precizarile…

- Asemenea unei țari intregi, mulți satmareni sunt din ce in ce mai revoltați nu numai de faptul ca s-a intamplat tragedia sinistra de la Caracal, ci indeosebi pentru ca aceasta monstruozitate a demonstrat clar ca așa-numitele instituții de forța ale statului roman – Poliție, magistratura, STS etc. –…

- Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta in Caracal, a fost ucisa. Familia a fost anunțata, a anunțat Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei, in direct la Antena 3. IML confirma ca rezultatul testelor pe oasele gasite in locuința lui Dinca este pozitiv și aparțiv fetei.

- Ziarul Unirea Detalii din ANCHETA crimei de la Caracal: ”Probele ADN recoltate din butoiul cu cenușa sunt ale Alexandrei” Marius Tuca vine cu detalii din ANCHETA: ‘Probele ADN recoltate din butoiul cu cenușa sunt ale Alexandrei’ Jurnalistul Marius Tuca ofera date exclusive din ancheta privind crima…

- Salvati-o pe Andreea! CA LA CARACAL … Balbaielile procurorilor si politistilor din dosarul disparitiei tinerei Andreea Nadia Tantu din Barlad, sunt la fel de mari precum cele din dosarul Alexandrei de la Caracal. Vremea Noua a aflat un amanunt uluitor! Surse din IPJ Vaslui au declarat ca politistii…

- Profesorul Vladimir Belis (89 de ani), fost director al Institutului National de Medicina Legala „Mina Minovici“ din Bucuresti, cu o experiența de 60 de ani in profesie, a zis marți seara ca in opinia sa nu se vor gasi datele necesare identificarii cadavrului Alexandrei si ca fata ar putea sa fie,…

- Alexandru Cumpanașu, președinte al Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei și unchi al Alexandrei, a declarat, dupa ce Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o pe fata de 15 ani, ca va contimnua lupta pentru a indeparta din sistem toți corupții și incompetenții.CITEȘTE ȘI: Sfatul medicului…