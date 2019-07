Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Democrat din Republica Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, a anuntat luni ca paraseste functia de presedinte al acestui partid pentru ca formatiunea "sa poata evolua cat mai activ si profesionist in opozitie", informeaza Moldpres. Intr-un mesaj postat pe o retea de socializare,…

- Liberalii si socialistii din Parlamentul European nu il vor sustine pe conservatorul Manfred Weber pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, a anuntat liderul Verzilor Philippe Lamberts. Informatia a fost confirmata si de liderul Renew Europe, Dacian Ciolos, relateaza Politico.

- Valer Dorneanu a fost reales, marti, in functia de presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) pentru un mandat de trei ani. "In urma votului secret, cu majoritatea voturilor judecatorilor, domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu fost reales in functia de presedinte al Curtii Constitutionale,…

- În urma votului secret, cu majoritatea voturilor judecătorilor, prof.univ.dr. Valer Dorneanu fost reales în funcţia de preşedinte al Curţii Constituţionale, pentru un mandat de trei ani.

- Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu, va vota pentru un presedinte al Parlamentului propus de Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM). Decizia a fost luata miercuri, 5 iunie, la Consiliul Politic National al PAS, cu 46 de voturi „pentru” si un vot „impotriva”, transmite…

- Gianni Infantino (49 de ani) a fost reales in funcția de președinte al FIFA. Elvețianul iși va incepe cel de-al doilea mandat in fruntea forului mondial și va ocupa funcția de președinte pana in anul 2023. La Paris a avut loc cel de-al 69-lea Congres, iar Infantino a ținut sa evidențieze lucrurile pozitive…

- PNL, USR si PMP o vor sustine pe Raluca Turcan pentru functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Anuntul a fost facut marti de liderii USR, Dan Barna, PMP, Eugen Tomac, si de liderul deputatilor...

- Dumitru Graur a fost reales sambata, 13 aprilie 2019, in functia de presedinte al Asociatiei Presei Sportive din Romania, in urma Adunarii Generale de Alegeri care a avut loc in Amfiteatrul COSR. Totodata, au fost acordate premiile APSR 2018. Sala „Amfitearu” a Comietului Olimpic si Sportiv Roman a…