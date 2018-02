Valerie lanseaza primul single si videoclip din cariera: “Sahara”

Stiri pe aceeasi tema

- Grimus lanseaza cel de-al doilea single si videoclip de pe noul album, Unmanageable Species. Materialul va fi disponibil din 23 februarie si se lanseaza tot atunci printr-un concert live, la Fratelli Studios. Clipul piesei „Piblokto” a fost filmat la finalul lunii ianuarie, in Cluj, si il are ca regizor…

- Aris (Larisa Ciortan), solista cunoscuta pentru colaborarea cu Vescan la hitul „Te intorci acasa....”, dar si pentru mai multe colaborari de pe albumul lui F. Charm, lanseaza single-ul „S.O.S.”. Piesa este compusa de ea, impreuna cu F. Charm, Cally Roda, Roland Kiss si Narayan si beneficiaza si de un…

- Dupa “Freeze”, melodia de succes pe care Alina Eremia a avut-o alaturi de Monoir, artista colaboreaza cu Mark Stam, cantaret si compozitor de peste Prut, pentru o versiune inedita a piesei „Doar noi”.

- Sportiva Eva Tofalvi a ocupat locul 84 in proba de biatlon - 15 kilometri din cadrul Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, aceasta fiind ultima ei participare la o competitie olimpica.Tofalvi, in varsta de 39 de ani, a ratat sapte tinte (din cele 20 de trageri) in cele patru treceri prin poligon."Sunt…

- Dupa 15 ani, Sore si-a pus din nou patinele de gheata in picioare pentru filmarile clipului celei mai noi piese, Dintr-o mie de femei. Piesa este scrisa chiar de ea dupa ce a realizat cat de importante sunt momentele petrecute cu iubitul de cand a devenit mama. „Nu stiu altii cum sunt, insa pentru mine…

- Ilinca Bacila, castigatoarea Selectiei Nationale Eurovision 2017 si jurata Eurovision Romania 2018, lanseaza cel de-al treilea single si videoclip din cariera, “Nu acum”. Muzica este compusa de Catalin Tamazlicaru, iar versurile sunt scrise de catre Irina Rimes. Videoclipul, in regia lui Dan Petcan,…

- Trupa timisoreana The Different Class a lansat single-ul „Heat“, piesa care va fi inclusa in urmatorul E.P. al formatiei alcatuite din Cris Paul (voce/chitara), Seian Scorobete (bas) și Julia Kocis (tobe). Single-ul a fost difuzat in premiera in emisiunea „Imi place sa LogOut cu Bogdan Șerban”, pe Radio…

- MARSHMELLO – 2 MILIARDE STREAM-URI & 2 X CERTIFICARI CU PLATINA! ANNE-MARIE – 5 MILIARDE STREAM-URI & 12 MILIOANE DE INREGISTRARI VANDUTE IN TOATA LUMEA! Artista nominalizata la Brit Awards si unul dintre cei mai cunoscuti producatori de muzica electronica sunt incantati sa anunte detaliile celei mai…

- Trupa Maroon 5 premiata de trei ori la Grammy, lanseaza videoclipul oficial pentru noul single, “Wait”. Acesta este semnat de David Meyers, regizorul care a colaborat cu nume mari ca Kendrick Lamar, Katy Perry si Justin Timberlake. La finalul lunii octombrie a anului 2017, Maroon 5 a lansat single-ul…

- Tanar, carismatic si ambitios, Andrei Banuta este pregatit sa demonstreze ca are atributele necesare pentru a-si gasi locul in muzica romaneasca. Artistul lanseaza primul single din cariera, „As putea”. „Sunt un pusti, dintr-un orasel mic de la malul marii. Inca de la 5 ani mi-am descoperit vocatia,…

- Tanara artista lanseaza single-ul “Mai iubeste-ma o data”, piesa ce marcheaza a patra colaborare cu producatorul si mentorul sau, Adrian Sina. “Mai iubeste-ma o data” este o piesa de dragoste in care se poate regasi fiecare dintre noi, indiferent de varsta. Are ceva magic ce o inconjoara!” – Aza Aristul…

- Mirele Ifteme a cantat candva la diverse concursuri, dar a renuntat la pasiunea ei pentru a raspunde provocarilor si incercarilor vietii. Acum retraieste emotiile de altadata si a acceptat provocarea fiului ei de a lansa un CD.

- Numele trupei Moon Museum vine de la o placuta de ceramica de aproximativ 3 centimetri, continand desenele a sase artisti pop din anii ’60, printre care Andy Warhol, Robert Rauschenberg si Claes Oldenburg – depusa pe Luna de catre nava spatiala Apollo 12. Inital legat de albumul…

- LocoDJ lanseaza primul single si videoclip din cariera – „This Is Love”, o poveste future pop dance, exotica, cu influente moderne de R&B. Piesa „This Is Love" este compusa de Alex Tabacar, Gheorghe Constantin Cristinel si Emanuela Oancea, iar producatorul oficial al acestui material este Geo Da Silva…

- DJ Sava, artistul din spatele hiturilor „I Loved You”, „Love in Dubai” si „Bailando”, lanseaza un nou single cu videoclip: „Coco Bongo”. De data aceasta, producatorul si DJ-ul de succes colaboreaza cu Olga Verbitchi, castigatoarea sezonului sase al concursului X Factor. Muzica este compusa de DJ Sava,…

- Jessie incepe anul cu emotii, dar si cu surprize si lanseaza primul single din cariera: “Ultima piesa de dragoste”. Single-ul este insotit de un videoclip in regia lui Silviu Mindroc, iar piesa este compusa de catre artista impreuna cu Theea Miculescu, Catalin Tamazlicaru si produsa de catre Dediu Razvan…

- Single-ul “Breathe” continua succesul pe care Jax Jones l-a avut cu hiturile ‘The Instruction’ si ‘You Don’t Know Me’, piese la care a colaborat cu Demi Lovato, Stefflon Don (“Instruction”) si cu Raye, nominalizata la BBC Sound of 2017 (“You Don’t Know Me). Ina Wroldsen este artista care a vandut peste…

- Anul 2018 aduce cu sine o colaborare neasteptata intre Sting, legenda muzicii rock, si cunoscutul interpret de reggae, Shaggy. Single-ul „Don’t Make Me Wait”, nascut prin asocierea celor doi artisti internationali, este o combinatie surprinzatoare de sunete caraibiene, menite sa trezeasca toate simturile…

- Desi anul acesta Selectia Nationala a fost prezentata cu fast, cinci orase din tara gazduind galele, printre concurenti s-au strecurat si oameni care se vede clar ca nu au nicio treaba cu muzica, scrie stirilekanald.ro. Trist este ca acest asa zis solist a reusit pentru a doua oara sa ajunga in Selectia…

- ”Playin’” este o piesa in limba engleza, cu un mesaj axat pe inegalitatea dragostei dintr-un cuplu. Muzica și textul ii aparțin lui Mario Joy, iar videoclipul este o viziune de Richard Stan. Cu un beat vibrant și versuri catchy, ”Playin’” are toate ingredientele unui super hit! ”Cred ca se vor regasi…

- BIA, talentata artista in varsta de 13 ani, lanseaza prima sa piesa – „K.O.”. Muzica si textul sunt compuse de Serban Cazan si Vladimir Coman Popescu, iar piesa este produsa in studiourile HaHaHa Production. Videoclipul, in regia lui Dan Petcan, reda in imagini povestea a doua prietene care trec impreuna…

- In caz ca nu ai gustat inca suficient din noua Taylor Swift, artista tocmai a lansat videoclipul pentru piesa ”End Game” pe care o canta impreuna cu Ed Sheeran și rapper-ul Future. Single-ul este extras de pe albumul ”Reputation”, declarat cel mai bine vandut material pop al unui artist in 2017. O trupa…

- Cantareata de 23 de ani lanseaza astazi primul single din cariera. Artista de origine elvetiana cu radacini albaneze ne aduce ca prim single un amestec de R&B si Pop, combinat cu elemente Deep House si un hook de vioara orientala ce dau touch-ul final al piesei “No One”. O artista independenta si autofinantata,…

- Jeremy Ragsdale, castigatorul X Factor Romania 2017, a lansat, imediat dupa finala concursului, primul sau single, „I used to love you”, anunta un comunicat al Cat Music. In editia de vineri, 22 decembrie, a X Factor, concurentul lui Horia Brenciu a dat tot ce a avut mai bun pe scena, a fost votat intr-un…

- a nici 17 ani, Denisa Moga, originara din Sebes, judetul Alba, debuteaza cu piesa “Singuri”, o melodie cu un mesaj emotionant extras din viata artistei. Primul single semnat Denisa Moga s-a lansat vineri, 22 decembrie, alaturi de Cat Music. “Cu totii trecem, la un moment dat, prin perioada aceea de…

- Cu doar cateva zile pana la Craciun, emotia a pus stapanire pe fiecare dintre noi, iar in perioada aceasta gandurile noastre se indreapta catre aceia pe care ii iubim. La fel s-a intamplat si cu cei din Trupa Vis, muzica fiind locul perfect de joaca si visare si au ales ca in aceste zile sa lanseze…

- Intr-un interviu pentru Gazeta aceasta vorbeste despre cel mai greu moment al anului. Finala pierduta de la Roland Garros: "Am plans, mama a venit dupa mine, a fost, cred, cea mai grea zi din cariera mea, era, pur si simplu, o suferinta pe care nu o pot descrie, ma durea sufletul ca n-am putut sa…

- Voq.ro Ovi lanseaza single-ul “Iernile” In prag de sarbatori, Ovi lanseaza “Iernile”, o piesa plina de emotie, dedicata anotimpului rece. Piesa este compusa de catre artist impreuna cu Gabriel Huiban, iar de productie s-a ocupat Gala Records.“Este dorinta mea de cand m-am intors in Romania sa lansez…

- Sunt scene de-a dreptul ireale in comisia speciala pentru legile justiției, condusa de deputatul Florin Iordache. La ședința de marți, 19 decembrie, USR incearca sa impiedice lucrarile comisiei printr-o metoda inedita. Nemulțumit de faptul ca nu a fost lasat sa vorbeasca, deputatul USR Stelian…

- In doar un an de cand si-au inceput cariera muzicala, The Motans si-au obisnuit fanii cu piese originale, lansate una dupa alta. Asa se face ca artistul prezinta un nou single, „Friend Zone”, o piesa compusa de The Motans si produsa de Alex Cotoi.

- Smiley lanseaza „O poveste”, ultima piesa din maratonul aniversar #Smiley10, o coproductie HaHaHa Production si Cat Music. Piesa se va regasi pe albumul cu numarul patru, care va fi disponibil incepand cu 18 decembrie in format fizic și digital. „O poveste este despre dragoste, dragostea fața de tot…

- Intr-un moment in care nu mai spera sa reuseasca, a aparut piesa care a facut-o celebra. Insa pentru a reusi in muzica, a trebuit sa faca unul dintre cele mai mari sacrificii. Puțini știu insa ca ea, Mellina, și-a pus povestea de viața in versuri.

- Un nou proiect muzical lanseaza primul single. Blacklist prezinta “Tequila”, in colaborare cu Carla’s Dreams. “Tequila” a fost compusa si produsa de cei de la Blacklist in totalitate, o piesa fresh, cu un sound perfect pentru club.

- Voq.ro Kapushon lanseaza single-ul si clipul “Plangi, iubito” Kapushon lanseaza piesa si videoclipul “Plangi, iubito”, o poveste intensa de dragoste, cu un final sensibil. Muzica si textul sunt compuse de catre artist, iar videoclipul este regizat de Vasile Banzari. Eugeniu Priscari si Olga Anghelici…

- Stino Grant a revenit la SYL Recordings cu o noua piesa intitulata „Can You Feel It?”. Piesa are o linie de bass caracteristica stilului tech-house tinandu-te in „priza” pana la break, unde un vocal housy fura spectacolul. Daca va place doar instrumentalul, pe langa varianta originala, single-ul contine…

- ZEEN, adica doi baieti talentati, dar cu o poveste de viata emotionanta, lanseaza primul lor single – IMA IMA. Povestea lui Mihail a inceput in Atena, Grecia, unde a crescut pana la 8 ani. Dupa aceasta varsta, parintii lui, tatal, de origine greaca si mama, romanca, au decis sa se mute in Romania. Dupa…

- Voq.ro Serena lanseaza astazi un nou single ”Safari” Serena si-a descoperit pasiunea pentru muzica la doar 14 ani, perioada in care a inceput sa filmeze si primele coveruri. Prima tangenta serioasa cu muzica a fost pe piesa “Nu iese fum fara foc”, urmand o colaborare cu LLP pe piesa “Persia”.Recent,…

- Dupa primirea deosebit de calduroasa avuta de “Humanity”, precedentul single, proiectul Resita Rocks lanseaza dupa o pauza creativa de cateva luni un nou single intitulat “Singuri printre oameni”. Si de data aceasta, la voce se afla Costin Adam, solistul legendarei trupe Phoenix si al grupului Nexus.…

- Pentru ca sunt DEPENDENTi de muzica, baietii de la Deepcentral au revenit cu single-ul “Lacrima mea”, dupa ce au cucerit topurile muzicale cu hitul “Dependent”. Piesa este compusa de catre George Calin si Doru Todorut, membrii Deepcentral, iar proiectul video este realizat de Mihai Ciupitu si evidentiaza…

- Serena si-a descoperit pasiunea pentru muzica la doar 14 ani, perioada in care a inceput sa filmeze si primele coveruri. Prima tangenta serioasa cu muzica a fost pe piesa “Nu iese fum fara foc”, urmand o colaborare cu LLP pe piesa “Persia”. Recent, artista a lansat o reintepretare in romana a hit-ului…

Zonga, aplicatia romaneasca de muzica creata la Cluj, se lanseaza la nivel international pe 1 decembrie 2017. Dupa 5 ani pe piata din Romania, aplicatia va fi disponibila si pentru cei peste 5 milioane de romani din intreaga lume.

- Voq.ro Mihai Chitu lanseaza piesa si videoclipul „Dupa ani si ani”, featuring Elena Ionescu Mihai Chitu colaboreaza cu Elena Ionescu si revine cu single-ul si clipul „Dupa ani si ani”. Piesa subliniaza in versuri o iubire neimplinita, pe care cu greu o poti uita. Single-ul este produs si compus de Dorian…

- Anul acesta, J&B continua sa vada o provocare in colaborarile neconvenționale. Cum se intampla fenomenul? De data aceasta este vorba de reprezentantii unor generatii diferite care se intalnesc pentru prima oara in muzica. Odata ce spiritele independente s-au intalnit, demers pe care J&B il sustine din…

- Dupa ce deja ai cucerit lumea cu o gramada de hituri globale si un super album, sa-ti faci propria casa de discuri pare o mutare logica. Asa s-a intamplat si cu Lost Frequencies, cel care, in urma succesului avut cu hiturile din ultimii ani, a decis sa isi lanseze propriul label in parteneriat cu Armada…

- INNA revine cu un nou album – “Nirvana” – unde regasim single-urile și care include single-urile “Gimme Gimme“, “Ruleta“, dar și “Nota de plata” cu The Motans și “Tu și Eu” feat. Carla’s Dreams. “Abia aștept sa ascultați albumul Nirvana, sunt fericita sa vi-l prezint și sa ne bucuram impreuna de piese…

- Voq.ro Jo lanseaza single-ul si videoclipul “Cana” JO revine cu un look urban flirty si un clip provocator, pe care nu ai voie sa-l ratezi! Artista colaboreaza din nou cu HaHaHa Production si lanseaza single-ul si videoclipul “Cana”. Piesa este compusa de Vlad Popescu, Vlad Munteanu, Cristian Pascu,…

- Surpriza de la inceputul weekendului vine de la Andra și Voltaj. „Nu doar de ziua mea" este o piesa noua cu un mesaj despre familie, fericire și lucrurile care conteaza cu adevarat in viața.

- Voq.ro AMI lanseaza single-ul „Indiferenta ta” AMI ne-a cucerit cu stilul ei romantic si sensibil, iar cel mai recent videoclip “Indiferenta ta” este in directia aceasta si trage un semnal de alarma asupra societatii moderne. Artista a lansat o piesa sensibila, care transmite un mesaj puternic ce scoate…

- Astazi, DJ-ul și producatorul Vanotek iși lanseaza primul album din cariera. Discul se numește „No sleep” și cuprinde 13 piese, printre care single-uri deja cunoscute: “Tell Me Who” feat. Eneli, “My Mind” cu Minelli ” sau “My Heart is Gone” feat. Yanka. Andreea Remetan & Andrei Niculae vor fi si…

- Finalul de an aduce o piesa noua numita “Ce mi-ai facut!?” semnata de producatorul si interpretul Tuan, alaturi de frumoasa Elianne. Piesa celor doi ne prezinta sentimentul intens de dragoste continua, traita alaturi de iubit/iubita, familie, ce ne fura sufletul fara ca el sa stie. Productia muzicala…