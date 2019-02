Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea si Adrian Alexandrov au ieșit la plimbare cu micuța Eva Maria, care a implinit patru luni, in orașul costarican San Jose, unde Elena Udrea s-a mutat dinainte sa primeasca vestea condamnarii la inchisoare in Romania. Elena Udrea si Alina Bica, aflate de pe 3 octombrie in arest…

- Magistratii din Costa Rica au termen pana pe 7 martie sa decida daca cele doua vor primi azil politic. Elena Udrea si Alina Bica au fost eliberate din inchisoare și de mai bine de o luna așteapta decizia...

- Adrian Alexandrov, tatal micuței Eva Maria, a publicat o noua poza cu ea, in timp ce o ține in brațe, grijuliu. Fetița este foarte bine ingrijita, insa exista riscul sa fie plasata langa mama ei, dupa gratii, pentru a o crește, fapt ce-o sperie pe Elena Udrea, intrucat, spune ea, viața i se pune in…

- In luna noiembrie, Alina a hotarat ca venise momentul sa inceheie relația pe care o avea cu un tanar de origine macedoneana, scrie observator.tv. Decizia femeii l-a innebunit pe barbatul de 32 de ani, care a vrut sa se razbune. A atact-o pe Alina cu acid, in plina strada. Citeste si Veste…

- Iubitul fostului ministru al Turismului a postat pe Instagram o fotografie cu micuta Eva Maria imbracata intr-un body alb si cu o funda mare pe cap. Fotografia este insotita de un mesaj: "#santabringmymotherbackhome (n.r.: Moș Craciun, adu-o pe mama inapoi acasa)". Susținatorii cuplului i-au…

- Curtea constitutionala din Costa Rica respinge cererea de eliberare a Elenei Udrea si Alinei Bica. Magistratii din Costa Rica au decis sa respinga cererea de eliberare a Elenei Udrea si Alinei Bica, acestea fiind retinute inca de la 3 octombrie, relateaza surse citate de presa locala. In recursul adresat…

