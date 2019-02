Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre miile de tinere traficate anual la granița dintre Nepal și India a povestit drama prin care a trecut, dupa ce iubitul ei i-a vandut un rinichi, apoi a vandut-o unui bordel. Nascuta intr-un sac sara...

- Un tanar in varsta de 27 de ani, din India, a anunțat ca iși va da parinții in judecata pentru ca nu i-au cerut consimțamantul atunci cand a fost adus pe lume. Raphael Samuel, din Mumbai, India, afirma ca iși iubește parinții, insa susține ca conceperea unui copil este ”ca și cum ai sclavi sau rapești…

- Agenții autoritații de Imigrație și Granițe din SUA (ICE) au inființat o universitate falsa in statul Michigan pentru a atrage și aresta imigranții ilegali. Agenții ICE au lucrat sub acoperire pentru a atrage persoanele dornice sa "recruteze contracost" studenți in mod ilegal, doar pentru a le permite…

- VALENTINE'S Day. Deși avem propria sarbatoare inchinata iubirii, celebrata la distanța de doar zece zile, Valentine's Day a devenit o sarbatoare in adevaratul sens al cuvantului. „Biserica nu blameaza dragostea, dar nu este de acord cu erotizarea dragostei și nici cu comercializarea ei. Pentru…

- #BREAKING The Saudi government is deporting hundreds of #Rohingya refugees to Bangladesh. Here's a video sent to me by an inmate in Shumaisi showing Rohingya being lined up, handcuffed, and prepared for deportation. pic.twitter.com/6gGWTVey5d— Areeb Ullah (@are_eb) January…

- La un sanctuar dedicat elefantilor varstnici din Thailanda, pahidermele se relaxeaza pe acorduri muzicale, informeaza Reuters vineri. De opt ani, elefantii in varsta, suprasolicitati si uneori cu handicap, sunt "tratati" cu muzica la sanctuarul Elephants World, pentru pahidermele aflate "la pensie",…

- Timișul poate este cunoscut ca unul dintre liderii naționali la capitolul industrie IT, dar nu se afla pe primele trei locuri la producția de software. Un studiu realizat de societatea de consultanța KeysFin arata ca in 2017 Timișul a realizat produse software in valoare de 190 de milioane…