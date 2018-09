Stiri pe aceeasi tema

- Trei din zece muncitori din Romania au fost platiti anul trecut cu salariul minim pe economie, a afirmat, miercuri, Valentina Vasile, director stiintific la Institutul de Economie Nationala al Academiei Romane, apreciind situatia ca fiind ingrijoratoare, chiar in conditiile in care salariul minim a…

- Riscul de saracie are din nou tendința de creștere, iar 10% din populația cu cele mai mici venituri caștiga de 14 ori mai puțin decat 50% din populația cea mai saraca, a declarat Valentina Vasile, director științific la Institutul de Economie Naționala al Academiei Romane și cercetator la Eurofound.

- Salariul minim brut va crește, de la 1 ianuarie 2019, cu 150 de lei, în baza unui act normativ care urmeaza sa fie redactat la nivelul Guvernului.În acest an, salariul minim brut este de 1.900 de lei, care corespunde unui salariu minim de 1.162 de lei, dupa scaderea contribuțiilor…

- Una din doua companii cu capital german din Romania nu sunt mulțumite de formarea profesionala și invațamantul superior din Romania, iar in centrul și vestul țarii companiilor le este greu sa gaseasca personal corespunzator, se arata in Raportul de Conjunctura realizat de Camera de Comerț și Industrie…

- Salariul calculat in funcție de plata cu ora, precum in Germania sau Marea Britanie, este propunerea facuta de oamenii din mediul de afaceri romanesc, ce susțin posibilitatea adoptarii unui venit minim orar și nu lunar, așa cum este in prezent in țara noastra.Potrivit acestora, aceasta modificare…

- Aproximativ 46% dintre angajatii din Romania sunt platiti cu salariul minim pe economie, iar cei care castiga peste 700 de euro reprezinta doar 16% din total, se arata intr-un studiu de specialitate. Studiul privind dinamica pieţei muncii la nivelul principalelor industrii angajatoare a fost realizat…

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au modificat luni articolul 297 din Codul penal, referitor la abuzul in serviciu, adoptand un amendament al PSD conform caruia pragul pentru aceasta infractiune nu se pedepseste daca nu depaseste salariul minim brut pe economie, transmite Agerpres.ro.…

