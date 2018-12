Stiri pe aceeasi tema

- Oana Turcu, indragita prezentatoare a emisiunii ”Refresh by Oana Turcu” și Cristi Brancu, amfitrionul ”Agenției VIP” de la același post tv, traiesc clipe minunate in aceste zile. Cei doi sarbatoresc zece ani de casnicie și dezvaluie faptul ca au de gand sa marcheze cum se cuvine aceasta aniversare speciala…

- Valentina Pelinel nu renunța la sport chiar daca este insarcinata in al doilea trimestru. Soția lui Cristi Borcea a procedat la fel și la prima sarcina și a reușit sa iși revina foarte repede dupa ce l-a nascut pe micuțul Milan.

- Valentina Pelinel si Cristi Borcea traiesc, in sfarsit, marea bucurie a vietii lor. Dupa perioada grea din spatele gratiilor, Cristi Borcea se poate bucura de libertate si de liniste in sanul familiei. Cristi Borcea si Valentina Pelinel sunt o familie normala, merg in parc, se plimba, se distreaza si…

- Cristi Borcea a intrat in noua viața de barbat insurat cu un plus de un milion de euro in conturi. La scurt timp dupa eliberarea din penitenciar și inainte de nunta cu Valentina Pelinel, fostul șef de la Dinamo a vandut una dintre afacerile pe care le avea in București. Borcea a instrainat ștrandul…

- Anastasia Soare, una dintre cele mai de succes romance din strainatate, iși vinde o parte din afacere. Regina sprancenelor obține o suma fabuloasa in urma tranzacției. Cand vine vorba de sprancene la Hollywood, vedete precum Jennifer Lopez, Madonna, Oprah, Naomi Campbell, Charlize Theron sau Claudia…

- S-a aflat cand urmeaza sa faca nunta Valentina Pelinel și proaspatul sau soț, omul de afaceri Cristi Borcea. Cei doi și-au ales și nașii. Fostul model Valentina Pelinel și omul de afaceri Cristi Borcea se pregatesc de cununia religioasa. Daca cei doi s-au cununat civil in Romania, cununia religioasa…

- Vedeta care este recunoscuta pentru stilul ei vestimentar aparte, a avut o apariție de zile mari la la Starea Civila de la Primaria Voluntari, acolo unde s-a cununat civil cu Cristi Borcea. Valentina Pelinel a purtat o rochie senzaționala, de culoare roșie, accesorista cu o pereche de cercei creați…