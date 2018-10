Stiri pe aceeasi tema

- Valentina Pelinel este insarcinata cu gemeni. Va avea doua fetite! Valentina Pelinel este din nou insarcinata. Vedeta va aduce pe lume gemeni, la inceputul anului viitor. Mai exact, doua fetite, dupa ce, in urma cu un an, a venit pe lume baietelul ei, Milan Cristian. Ajunsa deja in al doilea trimestru…

- Alina Vidican isi doreste custodia totala a celor doi copii pe care ii are alaturi de fostul actionar dinamovist. Motivele sunt legate de respectul pe care il are pentru el si de faptul ca vrea sa il lase sa isi traiasca, linistit, viata alaturi de Valentina Pelinel, cea de-a treia sotie a lui. ”Alina…

- Una calda, alta rece pentru Cristi Borcea, iar cea care i-a dat lovitura este chiar fosta lui sotie, Alina Vidican. Mai exact, dupa ce fostul actionar dinamovist s-a casatorit cu Valentina Pelinel, relatia dintre el si fosta, pare sa se fi deteriorat si mai mult. Si asta dupa ce usor, usor timisoreanca…

- Cristi Borcea iubeste viata si, la fel de mult, femeile. S-a insurat de 3 ori si are 7 copii legitimi. Prima sotie, Mihaela Borcea, i-a daruit 3 copii - Patrick (20 de ani) si gemenii Antonia si Angelo (14 ani). A doua sotie, Alina Vidican, i-a daruit doi copii, pe George Alexandru (6 ani) si Gloria…

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au casatorit ieri, in secret. Cei doi au facut cununia civila, insa și-au dorit ca evenimentul sa fie unul discret, invitandu-și doar prietenii și familia. Mariana Vidican, mama Alinei Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea de care a divorțat in urma cu aproximativ…

- Valentina Pelinel zambeste din nou! Dupa ani de zile in care si-a crescut copilul singura, s-a rugat neincetat pentru barbatul iubit, aflat dupa gratii, si a asteptat cu lacrimi in ochi eliberarea lui Cristi Borcea, a primit vestea care

- Bucurie mare pentru fostul acționar de la Dinamo. Cristi Borcea și Valentina Pelinel vor merge in fața ofițerului starii civile a spune un „Da” hotarat. (Scapa de grija banilor, iți platim 5.000$ lunar!) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, detoneaza ”bomba” in ziua cununiei. (CITEȘTE ȘI: ADEVARUL DESPRE…

- Alina Vidican face ce face si nu se lasa pana nu strica armonia din cuplul lui Cristi Borcea si al Valentinei Pelinel. Dupa ce fostul sef al lui Dinamo a iesit din inchisoare, Alina Vidican a inceput sa-si faca simtita prezenta. Dupa ce prima data a anuntat ca se va intoarce in Romania, asta pentru…