Stiri pe aceeasi tema

- Dana Savuica a anunțat ce se va intampla in locul din fața Casei de Moda Venus in ziua in care regretata creatoare de moda Zina Dumitrescu urmeaza sa fie incinerata. "Pentru cei ce doresc sa aprinda o lumanare, sa aduca o floare sau un gand bun care sa o calauzeasca pe doamna Zina pe ultimul drum, locul…

- Dana Savuica face parte dintre modelele de suflet ale Zinei Dumitrescu, pe care i-a tratat ca pe proprii copii. Vedeta este vizibil afectata de faptul ca mama Zina a incetat din viața și a vrut sa ii aduca un ultim omagiu.

- Creatoarea de moda, Zina Dumitrescu, a murit joi, 28 martie 2019, la ora 16.25, la azilul de batrani unde era internata. Romanița Iovan facea parte din cercul de apropiați ai creatoarei de moda. „Sunt...

- Zina Dumitrescu a murit . Fosta mare creatoare de moda s-a stins din viața astazi, la varsta de 82 de ani, in azilul de batrani unde și-a petrecut ultimii ani din viața. Zina Dumitrescu a fost cea care l-a descoperit pe Catalin Botezatu ca manechin și l-a incurajat sa-și manifeste talentul creativ…

- A fost o veste care i-a uimit pe oameni! Zina Dumitrescu parea ca si-a gasit sufletul pereche la 81 de ani, in azil. Nu, nu a fost asa. "Mama Zina" gasise pe cineva care sa o ajute sa mai uite din greutatile vietii.

- Astazi, Zina Dumitrescu s-a stins din viata! Dupa ce spynews.ro a anuntat in exclusivitate ca Mama Zina a renunțat sa mai lupte pentru viața ei, acum admiratorii celebrei creatoare de moda si-au amintit care a fost ultima ei dorinta.

- Zina Dumitrescu a dat glas ultimei sale dorințe și e una sfașietoare. Practic, s-a explicat de ce batrana creatoare de moda a refuzat, joi seara, internarea. De mai bine de opt ani, Zina Dumitrescu iși traiește batranețea intr-un azil din Ghermanești. Fosta creatoare de moda, ajunsa la 82 de ani, nu…

- Starea de sanatate a Zinei Dumitrescu pare ca se degradeaza de la o zi la alta. Depresia si problemele varstei si-au spus cuvantul, in urma cu doar cateva zile, cand a ajuns de urgenta la spital.