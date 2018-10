Valentina Pelinel, nunta asteptata de 5 ani. Cum a fost la evenimentul de la Budapesta! Valentina Pelinel s-a cununat religios cu Cristi Borcea, dupa cinci ani de relatie, in cea mai mare parte acesta petrecandu-i dupa gratii. Eliberat insa din inchisoare, in urma cu cateva luni, acesta a recuperat rapid timpul pierdut departe de aleasa lui si, dupa cateva vacante de vis petrecute impreuna, s-au casatorit civil pe 12 septembrie, la Primaria Voluntari. View this post on Instagram DA A post shared by Valentina Pelinel (@valentinapelinel) on Sep 12, 2018 at 10:11am PDT View this post on Instagram…