- Valentina Pelinel este insarcinata in șapte luni și așteapta cu nerabdare sa iși țina fetele in brațe. Soția lui Cristi Borcea va naște in luna martie și a ales deja numele gemenelor. ” Eu sunt bine, sunt pe tocuri, fac sport, inca fac sport, sunt foarte ok. Mi-am dorit tare si, chiar si dupa Milan,…

- Valentina Pelinel implineste astazi frumoasa varsta de 38 de ani. Blondina, care urmeaza sa devina pentru a doua oara mama, in primavara anului viitor, are parte de una dintre cele mai frumoase zile de nasteri si asta datorita familiei.

- Alina Vidican nu trece prin cea mai buna perioada a vieții. Parasita de Cristi Borcea și cu afacerile la pamant, ea incearca sa iși revina. Gigi Becali, nașul de la nunta Alinei cu Borcea, a avertizat-o inca de la inceput ca fostul acționar dinamovist o va inșela. „Eu i-am spus finei cand i-am cununat:…

- Mihaela Borcea are o relație speciala cu parinții ei. Fosta soție a lui Cristi Borcea a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj pentru mama ei, de ziua acesteia de naștere. „Tu ai adus in calea mea fericire, bunatate și dragoste. Iți mulțumesc pentru lecțiile de viața…

- Dan Negru a aflat despre decizia radicala a parintelui Constantin Necula de a se retrage din viața publica de la unul dintre prietenii sai, Daniel Buzdugan. Carismaticul prezentator de la Antena 1 a impartașit fanilor raspunsul pe care l-a primit din partea cunoscutului preot, dupa ce i-a adresat pe…

- Inainte de marele eveniment din viața lor, Cristi Borcea și Valentina Pelinel au luat o decizie importanta. S-a aflat și cate zile vor sta, de fapt, cei doi miri la Budapesta, acolo unde va avea loc nunta lor. Duminica, 30 septembrie, Valentina Pelinel și Cristi Borcea se casatoresc religios in capitala…

- Surpriza uriașa pentru fanii lui Razvan Botezatu, unul dintre foștii prezentatori de la Antena Stars! Indragitul moderator s-a fotografiat in timp ce ținea in mana un test de sarcina pozitiv, iar in dreptul imaginii a scris un mesaj

- Valentina Pelinel a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare alaturi de soțul ei și Milan, baiețelul celor doi. Fotografia este realizata in ziua in care cei trei au mers la Starea Civila, iar vedeta a facut-o publica abia acum. „Familie, uniune, dragoste, binecuvantare ❤❤❤? #totceconteaza”,…