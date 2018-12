Stiri pe aceeasi tema

- Valentina Pelinel, soția lui Cristi Borcea, fostul acționar dinamovist, este insarcinata cu gemeni și abia așteapta sa le dea naștere.Blondina mai are un copil cu Borcea, Milan. Vedeta a postat recent o imagine, in care apare alaturi de soțul ei și par foarte fericiți impreuna. Burtica eu crește și…

- Valentina Pelinel este insErcinatE cu gemene, iar peste doar cateva luni il va face din nou tEtic pe Cristi Borcea. Blondina este foarte atentE la alimenta:ie "i are grijE sE nu facE excese culinare.

- Chiar daca soțul ei, Cristian Borcea, a dat iar de probleme, Valentina Pelinel a stralucit la petrecerea unei prietene, acolo unde și-a afișat și burtica de gravida. Fostul model așteapta sa nasca gemeni, insa silueta ei a starnit numai admirație. Insarcinata cu gemene, in luna a cincea, sotia lui…

- Problemele par sa se țina scai de Cristi Borcea, care de curand a ajuns din nou in vizorul procurorilor DIICOT. La cateva ore de la ieșirea pe cauțiune, insa, afaceristul a știut exact ce are de facut. Așa ca, a luat-o pe Valentina Pelinel de mana și impreuna au ieșit in oraș.

- Problemele nu ii lasa pe Cristi Borcea și Valentina Pelinel. Fostul acționar de la Dinamo are, din nou, probleme cu legea. Cuplul a fost nevoit sa anuleze vacanța planificata chiar de Valentina Pelinel, deoarece Cristici Borcea a primit interdicție de a parasi țara.

- La doar cateva zile dupa ce Cristi Borcea a fost dus la audieri si eliberat apoi pe cautiune, Valentina Pelinel amanat vacanta pe care abia o astepta. El a fost vizat intr-un dosar de spalare de bani și evaziune fiscala, motiv pentru care in urmatoarea perioada nu are voie sa paraseasca tara.

- Valentina Pelinel, in varsta de 37 de ani, este insarcinata cu gemeni. Daca acum doi ani l-a nascut prin cezariana pe Milan Cristian, acum vedeta vrea sa nasca natural. Lovitura pentru Cristi Borcea! Alina Vidican i-a declarat razboi. Ce decizie a luat fosta lui sotie "Pentru o sarcina…

- Valentina Pelinel este o femeie care isi iubeste familia mai presus de orice. A dovedit acest lucru chiar si atunci cand Cristi Borcea era in spatele gratiilor, fiindu-i aproape mereu. Valentina Pelinel gaseste bucuria si armonia in familia sa, astfel ca este in stare de orice.