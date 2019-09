Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de eliberari conditionate din cadrul Penitenciarului Jilava a avizat favorabil cererea de liberare formulata de Cristian Borcea, informeaza Mediafax. Instanta urmeaza sa decida pe 10 septembrie daca admite solicitarea lui Borcea.

- La sfarșitul lunii mai, Tribunalul București a menținut decizia Judecatoriei Sectorului 5, care ii respinsese la randu-i pe 24 aprilie, cererea de eliberare condiționata și a hotarat ca omul de afaceri poate depune o noua cerere de eliberare condiționata incepand cu 2 septembrie, ceea ce fostul finanțator…

- Omul de afaceri Cristian Borcea, condamnat in dosarul retrocedarilor și incarcerat de la inceputul lunii februarie, a depus o noua cerere de eliberare condiționata, iar magistrații Judecatoriei Sectorului 4 au stabilit termen de judecata pe 10 septembrie, potrivit MEDIAFAX. La sfarșitul lunii mai,…

- Cristi Borcea, 49 de ani, este de pe 8 februarie 2019 in inchisoare, fiind condamnat 5 ani in Dosarul Retrocedarilor, dar in curand va avea din nou dreptul sa formuleze o cerere de eliberare. Tribunalul București a menținut la sfarșitul lunii mai decizia Judecatoriei Sectorului 5 care ii respinsese…

- Valentina Pelinel este nedesparțita de copilul pe care il are alaturi de Cristi Borcea, Milan, iar in aceasta vara l-a dus la mare, in stațiunea Neptun. Aceasta s-a fotografiat alaturi de baiețelul in varsta de trei ani, cu zambetul pe buze, intr-un parc de distracții, potrivit Libertatea. Valentina…

- PNL solicita convocarea de urgența a Parlamentului pentru adoptarea legii, care sa faca modificarile legislative necesare pentru ca tragedii cum este cea de la Caracal sa poata fi prevenite, iar criminalul sa plateasca, anunța Florin Roman, deputat PNL de Alba. “Legea Alexandra inseamna in primul rand…

- Recent inclusa in topul Forbes al celor mai tijneri miliardari, datorita liniei sale de produse cosmetice, Kylie Costetics, Kylie Jenner este și cea mai bine platita vedeta de pe Instagram.Astfel, potrivit unui raport al platformei Cover Media, o singura postare pe Instagram a vedetei costa 1,2 milioane…

- Scandalul dintre Alina Vidican si Valentina Pelinel s-ar fi reaprins in momentul in care Cristi Borcea s-a intors la inchisoare. Actuala soție a lui Borcea a avut un mesaj dur pentru fosta partenera a acestuia.