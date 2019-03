Valentina Pelinel a nascut! Cristi Borcea, de 9 ori tatic

Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare in showbiz. Valentina Pelinel a devenit mamica chiar in prima zi de primavara. Frumoasa blondina este in culmea fericirii pentru ca astazi, pe 1 martie, le-a adus pe lume pe gemenele ei.

- Cristi Borcea ar fi cheltuit aproximativ 500.000 euro pentru studiile celor trei copiii mai mari ai sai, scrie WowBiz. Astfel, pentru gemenii Melissa și Angelo care invața la "International School of Bucharest" ar fi platit cate 150.000 de euro de fiecare. Cristi Borcea vrea sa plece DEFINITIV…

- Valentina Pelinel este insarcinata și va aduce pe lume gemene. "La mulți ani de ziua numelui, cei doi Cristian. Tuturor va dorim Craciun binecuvantat și luminos, plin de iubire", a scris Valentina Pelinel. Cristi Borcea, marturii cutremuratoare despre "ganduri negre", sunetul metalic…

- Sambata, Milan Cristian, a avut prima serbare la gradinita. Pentru a-l recompensa, Valentina Pelinel si Cristi Borcea l-au ajutat pe fiul lor sa faca primul om de zapada. Insa, lucrurile nu au ramas asa! Lui Milan i-a placut atat de mult omul de zapada, incat l-a luat cu el in casa!

- Laurențiu Buș, fotbalistul Astrei, a devenit ieri pentru prima oara tatic. Soția lui, Diana, a adus pe lume un baiețel. Laurențiu și Diana au ales un nume special pentru bebelușul lor, Milan Alexandru. In varsta de 31 de ani, Buș a semnat pe 2 ani cu Astra Giurgiu in luna ianuarie a acestui an, cumparat…

- Cabral este tatic! Andreea Ibacka a nascut o fetita! Cabral si Andreea Ibacka sunt, de ieri, parinti. Sotia prezentatorului a adus pe lume o fetita. Este primul copil pe care Cabral il are cu aceasta, el mai avand o alta fetita, Inoke, din relatia anterioara cu Luana Ibacka. Andreea a nascut la o maternitate…

- Sorin Brotnei, concurentul de la ”Ultimul Trib”, care face parte din echipa Lemurilor, a devenit tatic pentru prima oara duminica seara, dupa cum a anunțat pe contul personal de socializare.