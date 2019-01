Stiri pe aceeasi tema

- Valentina Fat, partenera de scena a lui Vasile Muraru, a trecut prin clipe grele, dupa ce s-a pricopsit cu gripa. Actrița a postat pe contul de socializare o imagine de pe patul de spital, alaturi de care a scris un mesaj pentru fani. "Vreau sa spun, cu tot glasul pe care-l am acum, sa le spun doctorilor…

- "Tocmai cand ne pregateam sa intram in Noul An, Zeny a necesitat ingrijiri medicale de urgența. Am tratat cateva pusee de febra la indicațiile medicului nostru pediatru insa, la cea din urma am luat decizia de a merge la urgența. Astfel, dupa un consult, doctorii de garda ne-au sfatuit sa ne internam…

- Un polițist din cadrul Postului de Poliție Checea, județul Timiș se afla in stare grava la spital, dupa ce fost lovit cu putere in zona capului de un tanar in varsta de 25 de ani. Agresorul a fost prins și dus la audieri. “In aceasta dimineața,un polițist din cadrul Postului de Poliție Checea, județul…

- Un polițist din Timiș a ajuns la spital in stare grava, marți, dupa ce a fost lovit in cap de un barbat in timpul unei intervenții. Pentru imobilizarea agresorului au fost trase mai multe focuri de arma, in plan vertical.Potrivit unor surse judiciare, un polițist de la postul Checea a fost…

- Un politist din Timis a transportat de urgenta la spital, in stare de inconstienta, dupa ce a primit mai multe lovituri in cap de la mai multi tineri, scrie Observator TV. Seful de post din localitatea timiseana Checea a fost transportat de urgenta in stare de inconstienta la spital, dupa ce a primit…

- UPDATE Pilotul ranit in accidentul aviatic produs, miercuri, in judetul Arges, a fost transportat la spital, el fiind in stare de constienta. Reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) au anuntat ca un avion de mici dimensiuni a aterizat fortat pe un camp de langa…

- Pilotul ranit in accidentul aviatic produs, miercuri, in judetul Arges, a fost transportat la spital, el fiind in stare de constienta. Reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) au anuntat ca un avion de mici dimensiuni a aterizat fortat pe un camp de langa localitatea…

- Tanara de 25 de ani a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita in cap de un elev in curtea Colegiului National de Arte „Regina Maria” din Constanta, unitatea de invațamant la care studiase și ea. Fosta eleva a colegiului a patruns, miercuri, pe terenul de sport și a discutat cu un grup de elevi, noteaza…