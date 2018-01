Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) care au verificat modul in care colegii lor de Parchetele de pe langa Judecatoriile Sector 3 si 4 au instrumentat dosarele in care este cercetat consilierul ministrului de Interne Valentin Riciu au ajus la primele concluzii.…

- Parchetul instantei supreme anunta ca a fost facut un control privind modul in care au fost instrumentate de catre parchete trei dosare penale in care este cercetat, pentru inselaciune, ultraj si abuz in serviciu, agentul sef principal de politie Valentin Riciu, in prezent consilier al ministrului de…

- Un control intern a evidentiat prelungirea nejustificata a procedurilor in doua dosare care il vizeaza pe consilierul ministrului Afacerilor Interne, Valentin Riciu, aflate pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 3 Bucuresti. Astfel, procurorul general. Augustin Lazar a dispus sesizarea…

- Iata comunicatul PICCJ: ”Ca urmare a solicitarilor primite din partea mass-media referitoare la instrumentarea unor cauze penale privind pe Riciu Valentin, agent șef in cadrul DGPMB - Brigada Rutiera și consilier al ministrului de Interne, Biroul de informare si relatii publice face urmatoarele…

- Un control intern a evidentiat prelungirea nejustificata a procedurilor în doua dosare care îl vizeaza pe consilierul ministrului Afacerilor Interne, Valentin Riciu, aflate pe rolul Parchetului de pe lânga Judecatoria Sector 3 Bucuresti, procurorul general Augustin Lazar dispunând,…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat luni, in cadrul unei conferinte, ca filierele pe care circula bunurile sustrase din situri sunt cunoscute, fiind mereu aceleasi, precizand totodata ca nu este posibila "spalarea perfecta" a acestora. Potrivit unui comunicat al PICCJ transmis luni Agerpres,…

- Politistii constanteni au inceput, miercuri, demersurile pentru a pune in executare mandatul de arestare emis de Inalta Curte de Casatie si Justitie pe numele fostul primar al municipiului Radu Mazare. Oamenii legii vor merge la domiciliul fostului edil, iar daca nu il vor gasi atunci vor face demersuri…

- Iuliana Magdalena Olteanu, din Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, ramane in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Conform datelor oficiale, magistratului i a fost prelungira delegarea in cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica din Parchetul General…

- Urmare a concluziilor preliminare rezultate in urma verificarilor dispuse de seful Politiei Romane la Brigada Rutiera Bucuresti s au dispus urmatoarele: Eliberarea din functie a comisarului sef de politie Vornicu Emanuel Rene, sef Serviciu Supraveghere Rutiera Sectoarele 1,2,6 din cadrul Brigazii Rutiere,…

- Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”.…

- Simona Camelia Marcu, in varsta de 51 de ani, este membru al CSM din partea Inaltei Curti de casatie si Justitie. Potrivit CV-ului sau, Simona Marcu a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti in 1988 si a fost jurisconsult, judecator la Judecatoria Sector 1 si la Tribunalul Bucuresti,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a respins, ca nefondat, recursul judecatorului Bogdan Arhip, de la Judecatoria Constanta, impotriva deciziei de suspendare din functie pe o perioada de trei luni. Decizia este definitiva si a fost luata, ieri, de judecatorii Gabriela Elena Bogasiu, Rodica…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae a avut marți, in timpul dezbaterilor pe buget din comisiile juridice reunite din Parlament, un schimb de replici cu procurorul general Augustin Lazar și președintele Inaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, relateaza Agerpres.

- "Independența financiara este o componenta esențiala a independenței Justiției, care nu trebuie sa aiba niciun fel de dependența fața de o alta putere a statului. Ministerul Public nu a fost niciodata dependent financiar de alte instituții, iar schimbarea acestei situații ar demonstra dorința de…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat joi, in legatura cu dosarul deschis in urma unui incident in care a fost implicat deputatul Ion Terea, ca 'se vor face cercetari cum se fac in dosarele penale fara nicio discriminare'. Intrebat de jurnalisti la iesirea din CSM care este situatia…

- Polițiștii au intocmit un dosar de cercetare penala, care va fi inaintat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, in urma incidentului petrecut, miercuri seara, in apropierea Palatului Parlamentului, in care au fost implicați doi pietoni și un conducator auto care ieșea din zona…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In cursul zilei de azi, 5 decembrie 2017, domnul Augustin Lazar, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) judeca, miercuri, contestatia presedintelui PSD la sechestrul pe avere pus de DNA in dosarul Tel Drum, in care Liviu Dragnea este acuzat de constituirea unui grup infractional organizat. Dosarul in care liderul social-democrat contesta masura sechestrului asupra…

- Procurorul general al Romaniei si echipa sa manageriala s-au manifestat in mod corect si eficient in relatiile cu alte institutii, potrivit raportului intocmit de Inspectia Judiciara in urma controlului efectuat la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. "Modul in care echipa…

- In sedinta de astazi, 21.11.2017, Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a analizat Raportul Inspectiei Judiciare avand ca obiect eficiența manageriala si modul de indeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi si regulamente la Parchetul de pe langa Inalta Curte…

- Raportul intocmit de Inspectia Judiciara ca urmare a controlului efectuat la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) a fost aprobat de Sectia pentru Procurori a CSM, constatandu-se ca managementul unitatii de parchet a fost unul eficient, potrivit unor

- Sectia pentru procurori din CSM a luat in discutie, in prezenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader, 'Raportul Inspectiei Judiciare numarul 5116/IJ/983/DIP/2017 avand ca obiect eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente la Parchetul de pe langa…

- Toader, despre decizia in cazul conducerilor DNA si PICCJ: Poate o aflati in 31 decembrie Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca toate concluziile sale in legatura cu rapoartele Inspectiei Judiciare efectuate in urma verificarilor la DNA si la Parchetul General le va prezenta intr-o…

- Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa discute marți raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat al Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit ordinii de zi publicata pe pagina de internet a CSM, Secția pentru procurori…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii va discuta, marti, raportul Inspectiei Judiciare privind controlul facut la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, la solicitarea ministrului Tudorel Toader, informeaza news.ro.Sedinta Sectiei pentru procurori a Consiliului…

- Potrivit ordinii de zi publicata pe pagina de internet a CSM, Sectia pentru procurori urmeaza sa ia in discutie 'Raportul Inspectiei Judiciare numarul 5116/IJ/983/DIP/2017 avand ca obiect eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente la Parchetul de…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a dispus, miercuri, ca fostul ministru Rovana Plumb sa fie cercetata de Parchetul General pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu, dupa ce judecatorii au admis o plangere depusa de fostul director al Romsilva Ion Dumitru. „Admite, in parte, plangerea formulata…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) saluta recentele cercetari facute de Parchetul de pe Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul numit generic „Crimele comunismului”, potrivit unui comunicat de presa remis STIRIPESURSE.ROConcret,…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale de modificare a legilor Justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a anuntat miercuri ca saptamana viitoare va depune proiectul de lege prin care Inspectia Judiciara sa fie scoasa din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii. ”Pentru saptamana viitoare…

- Procurorul, Mircea Negulescu, a primit o lovitura grea din partea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, scrie Jurnalul National. Judecatorii au decis sa respinga recursul procurorului de la DNA Ploiesti impotriva unei decizii a CSM si urmeaza sa fie cercetat discipliar in trei dosare inaintate de…

- Raportul inspectorilor judiciari a fost transmis CSM in cursul zilei de 9 noiembrie. Surse judiciare au precizat ca, in cadrul controlului, nu au fost inregistrate incidente. In urma verificarilor efectuate la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), inspectorii…

- Inspectia Judiciara a anuntat, luni, ca a trimis la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) raportul privind controlul efectuat la Parchetul General. "Joi, 9 noiembrie 2017, Inspectia Judiciara a transmis Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii Raportul privind rezultatele…

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au clasat dosarul deschis in iunie 2017, ca urmare a sesizarii DNA, cauza avand ca obiect infractiunea de inducere in eroare a organelor judiciare. Dosarul a fost deschis dupa ce DNA a sesizat procurorul general al Romaniei…

- In perioada 2 - 4 noiembrie 2017, domnul Jean-Claude Marin, procurorul general al Parchetului General al Curții de Casație a Franței, efectueaza o vizita de lucru in Romania, la invitatia domnului Augustin Lazar, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ),…

- Dan Sova a continuat activitatea infractionala in mod "voit si constient" din postura de senator, desi stia ca legislatia a fost modificata si prevedea pedepse mai mari pentru fapte penale comise de demnitari, se arata in motivarea sentintei de condamnare pronuntate de Inalta Curte de Casatie si…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In cursul zilei de ieri, 31 octombrie 2017, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a avut…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In dosarul cunoscut opiniei publice sub denumirea de „Cazul Colectiv”, instrumentat de procurori ai Secției de urmarire…

- Procurorul general Augustin Lazar s-a intalnit, luni, cu Paolo Giorgio Ferri, expert UNESCO, discutand cu acesta despre importanta protectiei patrimoniului cultural la nivel european si national. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), Paolo…

- Toader ii raspunde lui Lazar: Procurorul general facea parte din plenul CSM care a avizat recursul compensatoriu Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, precizeaza ca plenul CSM a avizat favorabil, in noiembrie 2016, proiectul de lege privind recursul compensatoriu, din componenta plenului facand parte…

- Presedintele Comisiei pentru stabilitatea in justitie, Florin Iordache (PSD), a declarat, miercuri, ca alesii vor lucra „in integralitate” proiectele de lege privind schimbarile din Justitie, afirmand ca vor fi si amendamente propuse de Ministerul Justitiei care nu vor fi asumate de niciun partid. …

- „Calendarul este urmatorul, asa cum am anuntat si in plenul comisiei, avem pentru cele trei legi - 303, 304 si 317 - opinia Ministerului Justitiei, aceasta va fi publicata pe site-ul comisiei, iar incepand de saptamana viitoare vom invita la comisie intr-un format mult mai larg tot ce inseamna sistem…

- Procurorul gorjean Danut Volintiru, adjunctul secției I din DNA, a fost reclamat marți, 24 octombrie, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Autoarea plangerii este Ingrid Mocanu, fost director &ici...

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a participat, timp de doua zile la o intalnire regionala a institutiilor de aplicare a legii din țara, ce a avut loc la Alba Iulia. Intalnirea a fost organizata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție si Direcția Generala Anticorupție.…