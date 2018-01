Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Riciu, consilierul ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, care este vizat in trei dosare penale, si-a anuntat demisia din functie, marti seara. El spune ca a luat aceasta decizie nu pentru ca situatia sa juridica s-ar fi schimbat, ci pentru ca asa vede el responsabilitatea.

- Valentin Rîciu a anuntat marti seara ca demisioneaza din functia pe care o detine la cabinetul ministrului de Interne Carmen Dan, desi nu a fost informat despre vreo acuzatie penala. "Astazi am decis sa-mi încetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru ca…

- "Astazi am decis sa-mi incetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru ca situatia mea juridica s-ar fi schimbat cu ceva. Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Valentin Riciu, consilierul ministrului Carmen Dan, a demisionat dupa ce numele lui a aparut in scandalul politistului pedofil. "Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este lamuritor.…

- Valentin Riciu, consilier al ministrului Afacerilor Interne, a anuntat, pe pagina sa de Facebook, ca a demisionat din functie. Decizia, dupa ce Parchetul General a anuntat ca acesta ar fi vizat in trei dosar penale, nefiind insa inceputa urmarirea penala in personam.

- Parchetul instantei supreme anunta ca a fost facut un control privind modul in care au fost instrumentate de catre parchete trei dosare penale in care este cercetat, pentru inselaciune, ultraj si abuz in serviciu, agentul sef principal de politie Valentin Riciu, in prezent consilier al ministrului de…

- Un control intern a evidentiat prelungirea nejustificata a procedurilor in doua dosare care il vizeaza pe consilierul ministrului Afacerilor Interne, Valentin Riciu, aflate pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 3 Bucuresti. Astfel, procurorul general. Augustin Lazar a dispus sesizarea…

- Parchetul General anunta ca a sesizat Inspectia Judiciara in cazul a doua dosare care il vizeaza pe Valentin Riciu, consilier al ministrului Afacerilor Interne, instrumentate de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3, procurorii constatand ca cercetarile au fost tergiversate.

- Prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s a dispus efectuarea unui control cu privire la modul in care parchetele competente au instrumentat trei dosare penale avand ca obiect cercetarea agentului sef principal de politie Riciu Valentin, in prezent…

- Ancheta extinsa in cazul lui Valentin Riciu, consilierul ministrului de Interne Carmen Dan. Cele trei dosare in care apare numele acestuia vor fi verificate de procurorii de la Parchetul General.

- Parchetul General face verificari privind ancheta efectuata in dosarele in care ar fi vizat Valentin Riciu, consilierul ministrului de Interne Carmen Dan. Potrivit unor surse judiciare, exista trei dosare penale in care consilierul este vizat pentru inselaciune, ultraj si abuz in serviciu.

- Valentin Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, este vizat in trei dosare penale de inselaciune, ultraj si abuz in serviciu, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Potrivit surselor, doua dintre dosare se afla pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Consilierul ministrului afacerilor interne, fost lucrator al Brigazii Rutiere, Valentin Riciu, respinge, intr-un raport inaintat conducerii MAI, acuzațiile lansate in spațiul public la adresa sa. Agentul șef principal Valentin Riciu precizeaza ca nu a fost seful polițistului-pedofil Eugen Stan si nici…

- Consilierul ministrului Afacerilor Interne si fost lucrator al Brigazii Rutiere Bucuresti, Valentin Riciu, transmite, intr-un raport inaintat conducerii MAI, ca nu a fost seful agentului Eugen Stan si ca nu a fost si nu este cercetat in vreun dosar penal pentru inselaciune

- Astazi au aparut in spatiul public informatii conform carora consilierul ministrului Carmen Dan ar fi cercetat penal in trei dosare pentru inselaciune. Ca urmare a acestor informatii Directia Informare si Relatii Publice a MAI este imputernicita sa transmita punctul de vedere al domnului consilier Valentin…

- Detalii incredibile ies la iveala dupa scandalul politistului agresor. Unul dintre consilierii ministrului de Interne, Valentin Riciu, care ani de zile a fost coleg cu agentul Eugen Stan la Brigada Rutiera din Bucuresti, are dosar penal pentru inselaciune, informeaza...

- Unul dintre consilierii ministrului de Interne, Valentin Riciu, care ani de zile a fost coleg cu agentul Eugen Stan la Brigada Rutiera din București, are dosar penal pentru înșelaciune, potrivit Digi24.ro.

- Ministrul de Interne Carmen Dan nu demisioneaza, in ciuda faptului ca premierul Mihai Tudose i-a transmis public ca nu poate lucra cu un ministru care il minte. Dan a prezentat probe cum ca premierul a mințit. Urmeaza mutarea lui Tudose,...

- Ministrul Carmen Dan nu ar trebui sa demisioneze, a declarat, la RFI, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. El considera ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne trebuie sa discute „urgent” si sa prezinte un plan de masuri, dupa cazul politistului suspectat…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca va accepta demisia ministrului de Interne Carmen Dan, daca aceasta si-o va inainta. El a spus ca ministrul de Interne l-a mintit in privinta propunerii de inlocuire a sefului Politiei din functie. Joi dimineata, ministrul Carmen Dan s-a prezentat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a venit joi dimineața la Parchetul General, unde va fi audiata în dosarul ”Microfonul”. Șefa de la MAI nu a facut declarații la intrarea la Parchet. Pe 29 noiembrie, ministrul de Interne, Carmen Dan, anunța ca a gasit într-o…

- Fostul presedinte Traian Basescu ii transmite premierului Tudose sa fie prim-minitru, nu „gainar de Brailita” si sa ii ceara institutional demisia ministrului de Interne Carmen Dan, fara sa o umileasca si fara sa practice jocuri politice pe seama Politiei Romane.

- Fostul presedinte Traian Basescu ii transmite premierului Tudose sa fie prim-minitru, nu "gainar de Brailita" si sa ii ceara institutional demisia ministrului de Interne Carmen Dan fara sa o umileasca si fara sa practice jocuri politice pe seama Politiei Romane. Basescu ii cere si ministrului Afacerilor…

- Premierul Mihai Tudose nu vrea sa semneze demiterea din functie a sefului Politiei, Bogdan Despescu, pana cand nu va auzi si argumentele sale, nu doar varianta ministrului de Interne Carmen Dan. Decizia premierului vine in contextul in care acesta forteaza demisia ministrului de Interne Carmen Dan,…

- Politistul Marian Godina a luat-o din nou in vizor pe ministrul de Interne Carmen Dan, care a facut greseli de exprimare in aceasta dimineata, cand a dat declaratii cu privire la suspectul de pedofilie, angajat al Brigazii Rutiere Bucuresti.

- Microfonul pe care ministrul de Interne Carmen Dan spune ca l-a gasit in locuința sa ar fi fost pus de o persoana privata și este un aparat chinezesc, potrivit unor surse din ancheta. Dispozitivul este...

- Microfonul pe care ministrul de Interne Carmen Dan spune ca l-a gasit in locuința a fost pus de o persoana privata si nu in baza unui mandat de siguranta nationala, potrivit datelor anchetei. Dispozitivul este facut in anul 2009 și nu costa 300 de lei, așa cum s-a spus inițial, și ar valora 300 de…

- Ancheta in cazul microfonului gasit in locuinta ministrului de Interne Carmen Dan a stabilit ca dispozitivul a fost montat de o persoana privata, si nu in baza unui mandat de siguranta nationala.

- Ancheta in cazul microfonului gasit in locuinta ministrului de Interne Carmen Dan a stabilit ca dispozitivul a fost montat de o persoana privata, si nu in baza unui mandat de siguranta nationala.

- Microfonul pe care ministrul de Interne Carmen Dan spune ca l-a gasit in locuința sa ar fi fost pus de o persoana privata și este un aparat chinezesc, potrivit unor surse din ancheta citate de antena3.ro. Dispozitivul este facut in anul 2009 și nu costa 300 de lei, așa cum s-a spus inițial, și ar valora…

- Microfonul pe care ministrul de Interne Carmen Dan spune ca l-a gasit in locuința sa ar fi fost pus de o persoana privata și este un aparat chinezesc, potrivit unor surse din ancheta. Dispozitivul este facut in anul 2009 și nu costa 300 de lei, așa cum s-a spus inițial, și ar valora 300 de…

- Microfonul pe care ministrul de Interne Carmen Dan spune ca l-a gasit in locuința sa este un aparat chinezesc, potrivit unor surse din ancheta citate de Antena 3. Dispozitivul este facut in anul 2009 și nu costa 300 de lei, așa cum s-a spus inițial, și ar valora 300 de euro.Locuința ministrului…

- Premierul Mihai Tudose a decis, luni, 18 decembrie 2017, ca Robert Rucareanu, consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului, sa exercite "atributii de coordonare a activitatii Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei, organ de specialitate al administratiei publice centrale,…

- Audieri in scandalul interceptarii ministrului de Interne! Potrivit unor surse citate de Antena3, rudele Carmen Dan au fost audiate in dosarul deschis de Parchetul General, in fața anchetatorilor ajungand și fiul ministrului MAI.La sfarșitul lunii noiembrie, Parchetul ICCJ a deschis dosar…

- Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate nationala al presedintelui Donald Trump, a fost inculpat pentru ca i-a mintit pe anchetatori in cadrul anchetei cu privire la amestecul Rusiei in alegeri, a anuntat vineri justitia americana. Flynn a pledat vinovat.

- Ministrul de Interne Carmen Dan a gasit un microfon in locuința sa. Parchetul General a deschis imediat un dosar penal și incearca sa afle cine și de ce ar fi montat dispozitivul de inregistrare in locuința ministrului, membru al Consiliului Suprem de Aparare a Țarii.

- Serviciul Roman de Informatii a reactionat prompt dupa ce ministrul de Interne Carmen Dan a anuntat ca a gasit intr-una dintre prizele din casa in care locuieste cu chirie un dispozitivul de inregistrare. Purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, a anuntat ca din analiza Serviciului microfonul…

- Microfon plantat de DNA. Spre aceasta zona se indreapta ultimele dezvaluiri din cel mai recent scandal politic din Romania. Dupa cum știți, ministrul de Interne Carmen Dan a anunțat aseara ca a descoperit un dispozitiv de interceptare in locuința sa. SRI a negat orice implicare, iar Parchetul General…

- 1878 octombrie 18, Braila. Decizia Consiliului Comunal Braila privind alocarea bugetului necesar organizarii festivitatilor trecerii armatei romane in Dobrogea. Totodata, strada Portului primeste numele de Calea Dobrogei. Consiliul Comunal BrailaSedinta de la 18 octombrie 1878Nr. 175 Astazi, 18 octombrie…

- Decanul Facultații de Educație Fizica și Sport din cadrul Universitații „Vasile Goldiș” din Arad, gorjeanul Liviu Andrei, totodata consilier județean, nu a fost de acord cu decizia instanței de judecata care a stabilit ca acesta, dupa divorțul de soție, sa fie obligat sa-i achite fiului sau…

- Avocatul Gheorghe Piperea, consilier onorific al premierului Mihai Tudose, spune ca avem cu totii "si altceva de facut decat sa urmarim epopeea judiciara interminabila a dlui Dragnea" si se intreaba de ce nu demisioneaza presedintele Camerei Deputatilor, pentru a-si dovedi apoi nevinovatia.…

- Avocatul Gheorghe Piperea, consilier onorific pe probleme de fiscalitate și banking al premierului PSD Mihai Tudose, se intreaba „cat timp o sa mai polueze agenda publica problemele personale ale unui singur om” și „de ce nu demisioneaza domnul Dragnea”?

- Bogdan Nicolae Stan, demis de la sefia ANAF de premierul Mihai Tudose, a fost numit prin vot secret de Parlament, in functia de consilier de conturi, pentru un mandat de noua ani. Votul a fost exprimat la pachet cu cel pentru numirea lui Sorin Grindeanu la sefia ANCOM.

- COMAN VASILE, actual primar și fost consilier local al orașului Vișeu de Sus, județul Maramureș a fost gasit INCOMPATIBIL. In perioada exercitarii mandatului 2008 — 2012 de consilier local, S.C. Conrep S.A., S.C. R.G. Holz Company S.R.L. și S.C. Marwood International S.R.L. (societați comerciale in…

- Daniela-Meri Mocanu a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, potrivit unei decizii publicate, luni, in Monitorul Oficial, conform Agerpres.Tot printr-o decizie a prim-ministrului s-a dispus incetarea exercitarii, cu caracter temporar,…

- Daniela-Meri Mocanu a fost numita in funcția de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, potrivit unei decizii publicate, luni, in Monitorul Oficial. Tot printr-o decizie a prim-ministrului s-a dispus încetarea exercitarii, cu caracter temporar,…

- Primaria Municipiului Aiud organizeaza la sediul instituției din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea a unui post vacant, functie publica de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției Tehnice, Compartiment Implementare proiecte, Monitorizare…