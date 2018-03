Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia prin care Andrei Marius Diamescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului. Documentul este semnat de premierul Viorica Dancila. ...

- Viorica Dancila este noul presedinte executiv al PSD, iar Marian Neacsu isi pastreaza functia de secretar general. Desi anuntase zilele trecute ca nu va cere un vot de incredere la Congresul partidului, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut o reconfirmare verbala a sefiei sale, care a fost urmata…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a anuntat, marti seara, ca nu va candida pentru functia de vicepresedinte pe regiunea Muntenia la Congresul Partidului Social Democrat care va avea loc la sfarsitul acestei saptamani, precizand, insa, ca o va sustine pe Carmen Dan pentru aceasta functie,…

- Premierul Viorica Dancila a solicitat, joi, ca in zilele cu temperaturi scazute sa fie acordata „o atentie deosebita” asigurarii utilitatilor publice si sa se intervina de urgenta pentru remedierea eventualelor defectiuni. „Pentru ca ne aflam in continuare sub coduri de racire accentuata ale vremii…

- Propunerea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA a fost facuta pe baza unui “raport care invoca texte de lege, care invoca Constitutia”, a declarat, luni, la Parlament, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, care a afirmat ca “legea este aplicabila pentru toti”. „Eu am vazut un raport care…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, va merge, luni, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterile cu tema „Ministerul Afacerilor Interne – intre demnitari bine paziti, politisti nemultumiti si femei neprotejate in fata violentei”, la solicitarea PNL. Dezbaterile din Camera…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a spus, in cadrul unei conferinte de presa, ca din punctul de vedere al partidului “se impune demisia ministrului de justitie care a dezonorat functia de ministru si profesionist al dreptului asa cum ii place sa pretinda ca este”.

- Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita in functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata vineri in Monitorul Oficial. In 2014, Iuliana Mihaela Zobuian a detinut functia de director de cabinet al ministrului…

- Fostul international Gheorghe Popescu a anuntat miercuri, printr-un mesaj postat pe o retea de socializare, ca i-a solicitat premierului Viorica Dancila ca sa fie eliberat din functia de consilier de stat si sa numit consilier onorific in programul pentru organizarea Campionatului European din 2020....

- Fostul mare fotbalist, Gheorghe Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului printr o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial, informeaza Agerpres.ro. Printr o alta decizie de marti a…

- Fost consilier al ministrului afacerilor interne, Valentin Riciu, a postat, pe contul sau de Facebook, documentele care dovedesc ca dosarele in care era cercetat au fost clasate. El a primit deciziile de clasare din partea procurorilor la cateva zile dupa ce a anuntat ca a demisionat din funcția de…

- Valentin Riciu, fost consilier al ministrului Afacerilor Interne, a anuntat, pe pagina sa de Facebook, ca dosarele in care era cercetat au fost clasate, el primind deciziile de clasare din partea procurorilor la cateva zile dupa ce a anuntat ca si-a dat demisia din functie.

- Andreea Pastirnac a fost eliberata joi din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe si numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, conform unei decizii a premierului Viorica Dancila, publicata joi in Monitorul Oficial. Tags: …

- Tudor Bogdan Rogin a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului, printr o decizie a prim ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. ...

- Fostul fotbalist Gica Popescu va ramane in funcția de consilier și in aparatul de lucru al noului premier Viorica Dancila, potrivit unor surse guvernamentale, citate de publicația Q Magazine. Popescu și Dancila s-au intalnit joi la Palatul Victoria. Fostul capitan al naționalei de fotbal fusese desemnat…

- El a fost numit in aceasta functie pe 15 septembrie 2017 de fostul premier Mihai Tudose.Pe 31 august 2017, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind inaintarea in gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea in rezerva, a general-maiorului cu doua stele Petrica-Lucian…

- Petrica-Lucian Foca a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. El a fost numit in aceasta functie pe 15 septembrie 2017 de fostul premier…

- Secretarul de stat pentru relatia cu institutiile prefectului in Ministerul Afacerilor Interne (MAI), comisarul sef de politie Dan Mihai Chirica, a declarat ca judetul Harghita nu este unul atipic, ci este un judet al Romaniei, cu cetateni romani, indiferent de etnie.Dan Mihai Chirica a participat,…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat, miercuri, decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Romane, cu rang de secretar de stat. Totodata, premierul interimar a semnat decizia de imputernicire, pentru o perioada…

- Fostul consilier al ministrului Afacerilor Interne, Valentin Riciu, a declarat, miercuri dimineata, ca, in ceea ce priveste cazul agentului acuzat de pedofilie, actualul sef al Politiei Romane, Bogdan Despescu, ar trebui "sa-si asume responsabilitati pentru functia pe care o are".

- Valentin Riciu, consilierul ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, și-a depus demisia miercuri dimineața. Riciu și-a anunțat intenția pe Facebook. In legatura cu dosarele penale in care este implicat, Riciu a comentat ca orice polițist care a suspendat un permis de conducere poate fi acuzat de…

- "Astazi am decis sa-mi incetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru ca situatia mea juridica s-ar fi schimbat cu ceva. Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Marian Godina despre Valentin Riciu, consilierul MAI anchetat. Unul dintre consilierii ministrului de Interne, Valentin Riciu, este anchetat in trei dosare penale: pentru inselaciune, pentru ultraj si pentru abuz in serviciu. Intr-un comunicat de presa, Riciu susține ca nu este vizat de niciun dosar…

- Prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s a dispus efectuarea unui control cu privire la modul in care parchetele competente au instrumentat trei dosare penale avand ca obiect cercetarea agentului sef principal de politie Riciu Valentin, in prezent…

- Parchetul General face verificari privind ancheta efectuata in dosarele in care ar fi vizat Valentin Riciu, consilierul ministrului de Interne Carmen Dan. Potrivit unor surse judiciare, exista trei dosare penale in care consilierul este vizat pentru inselaciune, ultraj si abuz in serviciu.

- Valentin Riciu, consilierul ministrului de Interne, Carmen Dan, are mari probleme cu justitia. El este vizat in trei dosare penale de inselaciune, ultraj si abuz in serviciu, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.ro.

- Consilierul ministrului Afacerilor Interne si fost lucrator al Brigazii Rutiere Bucuresti, Valentin Riciu, transmite, intr-un raport inaintat conducerii MAI, ca nu a fost seful agentului Eugen Stan si ca nu a fost si nu este cercetat in vreun dosar penal pentru inselaciune

- Valentin Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a catalogat ca fiind "o mizerie" informatia aparuta in presa ca ar avea un dosar penal pentru inselaciune si anunta ca va prezenta sambata un raport conducerii Ministerului de Interne.Citeste si: CTP, afirmatii HALUCINANTE…

- Astazi au aparut in spatiul public informatii conform carora consilierul ministrului Carmen Dan ar fi cercetat penal in trei dosare pentru inselaciune. Ca urmare a acestor informatii Directia Informare si Relatii Publice a MAI este imputernicita sa transmita punctul de vedere al domnului consilier Valentin…

- El a refuzat sa faca declaratii suplimentare. Alti lideri ai PSD spun ca partidul trebuie sa se concentreze pe aplicarea programului de guvernare. "Guvernul este rezultatul unei coalitii politice si a votului popular! Asa cum am mai spus, CExN si coalitia analizeaza orice problema sesizata de membrii…

- "In legatura cu subiectul demisiei mele, dupa cum știți, Guvernul e politic, iar miniștri sunt nominalizați și validați in forurile statutare ale partidelor din coaliție. Și tot acolo se aproba retragerea lor din Guvern", a zis Carmen Dan. Premierul Mihai Tudose a afirmat miercuri ca, "daca…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a solicitat demisia ministrului Carmen Dan. Orban a precizat ca pe fondul incapacitații PSD de a guverna, cetațeanul roman este in pericol. PNL a solicitat nu doar demisia ministrului de Interne, ci și demisia șefului IGPR. Președintele PNL, Ludovic…

- Catalin Ionita a discutat telefonic miercuri dimineata cu premierul, potrivit surselor citate, si l-a anuntat ca i-a transmis ministrului Carmen Dan ca refuza postul de sef al Politiei Romane, dar si motivele care stau a baza deciziei. "In acest moment ma aflu in anticamera dansei", i-ar fi…

- Intalnirea cruciala, miercuri dimineata, la Palatul Victoriei! Premierul Mihai Tudose se intalneste cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a inaintat cerere de demitere. Surse politice sustin ca premierul nu ar dori demiterea sefului Politiei Romane,…

- Toate examenele de la Academia de Politie si din scolile de agenti, unde evaluarea psihologica este eliminatorie, pot fi acum contestate, dupa ce ministrul de resort, Carmen Dan, a declarat ca centrul de testari nu are autorizatie, a declarat, marti, pentru Agerpres, Dumitru Coarna, presedintele…

- „Incompetenta este termenul care descrie conducerea MAI, iar Carmen Dan trebuie sa-si asume responsabilitatea pentru oamenii din subordinea sa si pentru problemele din sistem”, spun cei de la Uniunea Salvați Romania. Mircea Badea a comentat in emisiunea „In gura presei" inițiativa celor de la USR,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a cerut sefului Politiei Române sa raspunda, pâna miercuri, cât de serioase si de riguroase au fost testarile psihologice în cazul politistului de la Brigada Rutiera banuit de pedofilie,

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a transmis duminica printr-un mesaj postat pe pagina sa de socializare, cu prilejul sarbatorii Craciunului, ca este vremea gandurilor pozitive."E timpul sa ne ascultam si sa ne auzim! E timpul sa incepem sa redevenim increzatori si buni! ...mult mai…