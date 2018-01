Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Popa, propus ministru al Educatiei Nationale, considera ca invatamantul romanesc este foarte bun si ca se vorbeste prea mult de 0,1% din tezele de doctorat care s-au constatat a fi plagiate. "Medicii nostri sunt cautati in strainatate, pleaca in strainatate, nu mai avem IT-isti…

- Valentin Popa, propus de PSD pentru Ministerul Educatiei, crede ca este pacat sa scoatem in evidenta „elemente nu atat de importante cum ar fi plagiatele“. Popa sustine ca legea nu prevede o modalitate exacta de citare.

- Valentin Popa, propus pentru portofoliul Educatiei Nationale, a declarat luni, la audierile din comisiile parlamentare de specialitate, ca scoala se transforma intr-o corvoada, avand in vedere ca elevii urmeaza 17 discipline si 34 de ore pe saptamana. "17 discipline si 34 de ore pe saptamana…

- Viitorul ministru al Educatiei, discurs cu greseli si dupa audiere Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al Educatiei, spune ca se discuta prea mult despre plagiate fiind umbrite astfel valorile invatamantului romanesc, in conditiile in care nici legea nu prevede exact unde se pun ghilimelele.…

- Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al Educatiei, spune ca se discuta prea mult despre plagiate fiind umbrite astfel valorile invatamantului romanesc, in conditiile in care nici legea nu prevede exact unde se pun ghilimelele.

- Zeci de rectori din toata tara au semnat o scrisoare de sustinere a lui Valentin Popa, rector al Universitatii din Suceava, pentru functia de ministru al Educatiei. Unul dintre cei care au refuzat sa semneze scrisoarea de sustinere a lui Popa este rectorul Universitatii Politehnica din Timisoara, Viorel…

- Trei parlamentari ai Partidului National Liberal au taiat, luni, panglici, in fata lui Valentin Popa, ministrul propus la Educatie, audiat la Comisia de invatamant, stiinta, tineret si sport, dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu acesta surprins cand spune "pamblica". Valentin Popa, propus…

- Valentin Popa, despre folosirea ”pamblicii” in discurs: 50% din comunitațile din Moldova folosesc acest cuvant, e un regionalism, il voi folosi in continuare cu mandrie, a spus ministrul propus la Educație, luni, in timpul audierilor din comisiile de specialitate ale Parlamentului. Popa a recunoscut…

- Circ in timpul audierii in comisiile de specialitate din Parlament a lui Valentin Popa, ministrul propus la Educație. Mai mulți reprezentanți ai Opoziției au afișat o panglica pe computerul din fața lui Valentin Popa, facand aluzie la inregistrarea video care circula pe internet in care ministrul…

- Valentin Popa, rectorul sucevean propus pe PSD pentru a prelua sefia Ministerului Educatiei, a avut parte de o intampinare la care e greu de crezut ca s-ar fi asteptat. Pana sa ajunga sa spuna ca e onorat de propunerea primita, aceea de a prelua sefia MEC, Popa a asistat la un moment pregatit special…

- Dupa ce cei trei parlamentari liberali, printre care s-a numarat Florin Roman si Radu Leureanu, au taiat panglici in timp ce ministrul propus la Educatie se prezenta in comisia de invatamant, stiinta, tineret si sport din Camera Deputatilor, un alt membru al comisiei a cerut presedintelui de sedinta…

- Trei parlamentari ai Partidului National Liberal au taiat, luni, panglici, in fata lui Valentin Popa, ministrul propus la Educatie, audiat la Comisia de invatamant, stiinta, tineret si sport, dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu acesta surprins cand spune "pamblica".

- Circ la audierea lui Valentin Popa, ministrul controversat propus la Educație. Cunoscut pentru greșelile gramaticale, cei din PNL au venit cu o panglica tricolora pe care au taiat-o în fața lui, aluzie la faptul ca acesta a pronunțat &"pamblica&",

- Valentin Popa, propunerea PSD pentru ocuparea postului de ministru al Educatiei, este „Un cadru didactic si un cercetator de prestigiu” se arata intr-o scrisoare deschisa semnata de rectorii a 30 de universitati din tara, prin care acestia au tinut sa-si exprime sustinerea fata de nominalizarea partidului…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a sustinut, duminica, dupa sedinta grupurilor parlamentare PSD-ALDE, ca nu greselile de exprimare ale lui Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al Educatiei, trebuie...

- Susținut frenetic de liderii Coaliției, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, Valentin Popa, ministrul propus al Educației, este ironizat de Sorin Dragne, șeful sindicaliștilor din invațamant, filiala Sector 1.Citește și: Vlad Voiculescu, mesaj NEAȘTEPTAT catre ministrul propus al Sanatații:…

- Disputa intre Liviu Dragnea si Codrin Stefanescu s-a declansat in momentul in care ultimul a inceput sa critice propunerea venita de la Suceava pentru Ministerul Educatiei. Codrin Ștefanescu: Nu putem pleca din aceasta sala in fața celor care ne voteaza, in fața zecilor de mii de PSD-iști și a milioanelor…

- Ministrul propus pentru Educatie, Valentin Popa, nu este un necunoscut, fiind rectorul unei universitati, si, pentru a fi protejat, a devenit membru de partid, a declarat duminica liderul PSD Suceava, deputatul Ioan Stan.El s-a aratat convins de faptul ca Popa este foarte potrivit pentru functia…

- Liderii coalitiei PSD-ALDE au declarat, duminica, referitor la greselile gramaticale pe care le face Valentin Popa, propus pentru a ocupa functia de ministru al Educatiei, ca acesta are o buna sustinere in randul rectorilor. "Eu sper sa fie un exemplu bun prin ceea ce face", a spus Liviu Dragnea, iar…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca ministrul propus pentru Educatie, Valentin Popa, trebuie judecat dupa realizari si a admis "ca are niste lacune", nefiind profesor de limba romana". Intrebat daca e multumit de Valentin Popa, ministrul propus pentru Educatie care…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost solicitat, duminica, sa comenteze pe marginea greselilor gramaticale ale ministrului propus pentru Educatie, Valentin Popa, precizand ca, pentru el, este foarte importanta sustinerea celor 45 de rectori.

- "Eu sper sa fie un exemplu bun prin ceea ce va face ca ministru al Educatiei daca maine va obtine votul intregul Cabinet", a declarat Dragnea, la Palatul Parlamentului, la finalul reuniunii grupurilor parlamentare PSD si ALDE. Intrebat cum comenteaza greselile gramaticale facute de Popa semnalate…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si-a exprimat speranta ca Valentin Popa, ministru propus al Educatiei, va fi un exemplu bun prin ceea ce va realiza atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice. "Eu sper sa fie un exemplu bun prin ceea ce va face ca ministru al Educatiei daca maine…

- Șefii Coaliției, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, l-au aparat pe Valentin Popa, ministrul propus al Educației, dupa ce acesta a fost aspru criticat pentru greșelile de limba romana facute de acesta."Eu am vazut tot in presa o susținere a 45 de rectori, pentru mine asta este foarte…

- Dupa ce ieri 31 de rectori au semnat un mesaj de susținere a ministrului propus la Educație, astazi numarul conducatorilor de Universitați a crescut la 45.Rectori ai celor mai importante universitați din Romania au transmis un mesaj public de susținere a lui Valentin Popa, rectorul Universitații…

- Liderul PSD Suceava, Ioan Stan, a declarat despre balbele ministrului propus al Educatiei, Valentin Popa, ca "poate un pic mai degajat", dar ca nu ii pune la indoiala calitatile, afirmand ca nu este "un necunoscut", ci este rectorul unei universitati care a promovat "in ultimul timp, cel mai tare".

- Rectorul Universitații „Ștefan cel Mare” Suceava, Valentin Popa, este propunerea PSD pentru Ministerul Educației din Guvernul Dancila. Intr-o serie de inregistrari, Popa pare ca, din punct vedere al limbii romane, merge pe urmele predecesorului sau, Liviu „Genunche” Pop. 30 de rectori din țara il susțin…

- Valentin Popa, ministrul desemnat al Educatiei Nationale in Guvernul PSD Vasilica Viorica Dancila, este rectorul Universitatii Stefan cel Mare din Suceava din primavara anului 2012. El a fost sustinut pentru preluarea portofoliului de organizatia PSD Suceava, fiind votat de CEx in defavoarea Ecaterinei…

- Anton Anton, propus ministru al Energiei, are 68 de ani si este profesor universitar si conducator de doctorate la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti. A fost secretar de stat in Ministerul Educatiei, iar in 2008 a ocupat functia de ministru al Educatiei in Guvernul Tariceanu. Anton detine…

- 31 de rectori ai celor mai importante universitați din Romania au transmis un mesaj public de susținere a lui Valentin Popa, rectorul Universitații ”Ștefan cel Mare” din Suceava pentru funcția de ministru al Educației. Cei 31 de rectori susțin ca cel propus de PSD este o personalitate de marca a…

- Fostul presedinte Traian Basescu l-a criticat, sambata, pe Valentin Popa, cel propus ca ministru al Educatiei in noul Guvern PSD-ALDE. Totul dupa ce pe internet a circulat un clip in care Popa face repetate greseli gramaticale. “Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care…

- Liderul PMP, Traian Basescu, critica vehement desemnarea lui Valentin Popa pentru functia de ministru al Educatiei, transmitandu-i presedintelui PSD Liviu Dragnea sa isi ia ”analfabetul la partid” si sa nu ne pricopseasca nici cu ”groparul educatiei, numita Cati Andronescu”.

- Liderul PMP, Traian Basescu, critica vehement desemnarea lui Valentin Popa pentru functia de ministru al Educatiei, transmitandu-i presedintelui PSD, Liviu Dragnea, sa isi ia ”analfabetul la partid” si sa nu ne pricopseasca nici cu ”groparul educatiei, numita Cati Andronescu”.Citește și: VIRAL…

- De la „genunche” la „pamblica”. Daca ați avut probleme cu greșelile gramaticale și de limba ale fostului ministru al Educației Liviu Pop, atunci urmariți acest video cu noul ministru propus pentru Educație in Guvernul Dancila, Valentin Popa, care chiar o ține din greșeala in greseala. Citește și Trei…

- O inregistrare video in care Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al Educatiei, face numeroase greseli de limba a aparut in mediul online la cateva ore de la anuntul privind includerea sa in Guvernului Dancila.

- Valentin Popa s-a nascut pe 12 iulie 1964 si este profesor universitar doctor inginer. A absolvit Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor in 1989. Din 2009 pana in prezent a fost conducator de doctorat pentru domeniul sau, potrivit news.ro. Este profesor universitar din 2005 si…

- O inregistrare video in care Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al Educatiei, face numeroase greseli de limba a aparut in mediul online la cateva ore de la anuntul privind includerea sa in Guvernului Dancila. Rectorul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava vorbeste despre ”pamblica”…

- Valentin Popa, ministrul propus pentru portofoliul Educatiei, este din 2012 rectorul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava. De la el a plecat scandalul Dragnea-Stefanescu. Primul l-a sustinut, al doilea a propus-o pe Ecaterina Andronescu.A

- Valentin Popa, ministrul propus pentru portofoliul Educatiei, este din 2012 rectorul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava. Din cauza lui Popa, Liviu Dragnea și Codrin Ștefanescu s-au contrat dur in ședința CEX, așa cum STIRIPESURSE.RO a relatat, in exclusivitate. Ștefanescu o voia pe Ecaterina…

- Valentin Popa, ministrul propus la Portofoliul Educatiei, este rectorul Universitatii „Stefan cel Mare“ din Suceava. CV-ul sau arata o vasta experienta in mediul universitar insa nu pomeneste nimic despre domeniul invatamantului preuniversitar. Valentin Popa a fost acuzat de conflicte de interese ce…

- Rectorul Universitații „Ștefan cel Mare" Suceava (USV), prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, ar putea fi propunerea Guvernului Dancila pentru funcția de Ministru al Educației, potrivit site-ului www.stiripesurse.ro.Printre numele vehiculate se afla și cel al actualului ministru de resort ...

- Deputatul UDMR Marton Arpad, vicepresedinte al Comisie speciale pentru legile Justitiei, a depus mai multe amendamente controversate de modificare a Codurilor penale. Propunerile deputatului contin greseli gramaticale.

- Fostul premier, Dacian Cioloș, s-a facut de ras, pe Facebook! Cioloș a postat un mesaj plin de greșeli, pe pagina sa de Facebook, adresat omenilor cinstiti pe care ii avertizeaza ca daca nu se vor implica acolo unde se fac regulile, de la consilii locale pana la Parlament si Guvern, cei pentru care…

- Creierul continua sa reprezinte un numar aproape infinit de mistere si provocari pentru oamenii de stiinta. In ciuda faptului ca de-a lungul timpului au fost realizate nenumarate studii, oamenii de stiinta recunosc ca exista si acum mai multe semne de intrebare decat explicatii.

- Un primar din județul Salaj. Primarul din Cristolt, Ioan Cheseli, a facut o petiție prin care cerea restructurarea postului comunal de politie. Edilul a multiplicat petitia ce se întinde pe cinci pagini în 600 de exemplare, câte unul pentru fiecare gospodarie din comuna. Pe…

- VARSATOR Nativii din aceasta zodie sunt cei mai norocoși in anul ce urmeaza. Vor avea parte numai de realizari și nimic nu intervine in calea destinului lor. Au mari caștiguri pe toate planurile și orice obstacol va fi trecut cu succes. BERBEC Nativii nascuți sub acest semn zodiacal…

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii a propus sancționarea conducerii Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, dupa ce ar fi fost depistate carențe la examenele naționale de Bacalaureat pentru anul de studii 2016-2017. Despre aceasta a anunțat secretarul general de stat al ministerului,…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat, joi, in dezbatere publica un pachet legislativ care are rolul sa intareasca siguranta politistilor si a cetatenilor. Pachetul legislativ presupune completarea Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire…

- Invațamantul profesional poate fi considerat ”școala fara șomeri”. Elevii primesc 200 de lei bursa de la stat, plus intre 200 si 1.000 de lei de la companiile unde fac practica, dar și cazare, masa și transport, iar dupa 3 ani au locul de munca asigurat. Practic, un elev care joi ia examenul de certificare,…