Valentin Popa, motivul demisiei. Attila Korodi: A pus întrebări de adulți Fostul ministru susține ca motivul care a condus la demisia de astazi a fost vizita pe care a facut-o, la deschiderea anului școlar, la mai multe școli din Harghita. Valentin Popa susține ca elevii nu i-au raspuns la salut și au ințeles ce ii intreaba abia dupa ce profesorul le-ar fi tradus. "Nici cand am plecat și am spus 'la revedere' elevii nu au raspuns decat dupa ce li s-a tradus și au repetat salutul dupa profesoara de la clasa. (...) Cunoașterea limbii romane era aproape de zero", a declarat fostul ministru al Educației. Replica lui Korodi Referitor la situația din Harghita… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

