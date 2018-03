Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit luni cu reprezentanti ai sindicatelor personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor, printre temele abordate fiind aplicarea legii de salarizare a personalului bugetar, suplimentarea schemelor de personal…

- Fostul presedintele Consiliului Judetean Brasov, Aristotel Cancescu, rupe tacerea intr-o scrisoare trimisa catre Comisia SRI. Cancescu denunta, in cadrul documentului transmis recent, implicarea SRI Brasov in dosarele de la DNA Brasov, spun jurnalistii Romania TV.Citeste si: Intalnire de GRAD…

- Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, s-a intalnit vineri, 16 martie, cu Excelența Sa Sergey Minasyan, ambasadorul Armeniei in Romania Cu acest prilej, cei doi oficiali au trecut in revista relațiile foarte bune de cooperare in domeniul educației dintre cele doua țari, ministrul Valentin Popa…

- Primarul municipiului Calarași, Daniel Ștefan Dragulin, a primit vineri, 16 martie, vizita Excelenței Sale Hans Klemm, ambasadorul SUA in Romania. Motivul vizitei a fost acela de cunoaștere a municipiului Calarași și provocarile cu care acesta se confrunta, in vederea imbunatațirii relațiilor dintre…

- In anul 2016, numarul de turisti nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica a fost de 2,47 milioane.In 2017, cheltuielile turistilor straini au fost de 6 miliarde lei, in crestere cu 1,3% fata de 2016.In ultimul trimestru al anului trecut, numarul total de nerezidenti…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire cu delegatia Fondului Monetar International in contextul evaluarii anuale cu privire la evolutia economica. La intalnire au mai participat vicepremierul Viorel Stefan si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.Discutii…

- Fugarul Sebastian Ghița i-a acordat un interviu jurnalistului Ion Cristoiu in care ii explica ca a participat la chermeza SRI de la K2, chiar in seara in care a fugit din Romania, pentru ca a dorit sa se uite pentru ultima oara in ochii lui Florian Coldea.Ghița: Era chiar o acțiune, o intalnire…

- Premierul Romaniei s-a intalnit marti cu ambasadorul Japoniei, cu care a discutat despre proiecte importante economice, precum linia de metrou Gara de Nord – Otopeni si podul de la Braila. Intalnirea a avut loc la aproape 2 luni de cand delegatia japoneza condusa de Shinzo Abe venise in Romania pentru…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut marti, la Palatul Victoria, o întrevedere cu ambasadoarea Frantei în România, Michele Ramis, în care a fost reliefata intentia de a fi actualizata, în cursul acestui an, Foaia de

- In urma controlului efectuat de catre Corpul de Control al Ministrului, in perioada 20-23 februarie, cu tema „Verificarea respectarii Metodologiei privind evaluarea activitatii manageriale desfasurate de catre inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti din inspectoratele…

- Cateva mii de persoane protesteaza, la ora transmiterii stirii, in Piata Victoriei, manifestantii solicitand demisia ministrului Justitiei, fiind nemultumiti de solicitarea lui Tudorel Toader de revocare a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi.

- ”De aproximativ 1 an de zile ministrul Justitiei, Tudorel Toader, tot incearca sa amane aceasta decizie pe care i-o cer mai marii PSD, oamenii care i-au dat portofoliul Justitiei pe mana, cu scopul clar de a-i scapa de amenintarea dosarelor pe care le au in instanta si nu pentru a administra corect…

- Reacția PNL dupa ce Tudorel Toader a cerut revocarea șefei DNA. Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, a spus ca Tudorel Toader a ales sa fie de partea infractorilor și ca revocarea Laurei Codruța Kovesi nu este oportuna. ”Avem parte de o seara trista pentru justiția din Romania. Tudorel Toader,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit astazi, 22 februarie, pe Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, intr-o vizita de curtoazie, la Palatul Victoria. Tema centrala a discuțiilor dintre cei doi oficiali a constituit-o relația bilaterala dintre Romania și Republica…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu,l-a primit, joi, 22 februarie a.c., pe ambasadorul Republicii Islamice Iran in Romania, E.S. dl Hamid Moayyer. Cu aceasta ocazie, a avut loc un schimb de opinii privind perspectivele relatiilor bilaterale romano-iraniene, atat din punct de vedere al diplomatiei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, l-a primit joi, 22 februarie a.c., pe Safdar Hayat, ambasadorul Republicii Islamice Pakistan in Romania, in vizita de prezentare. Cu aceasta ocazie, președintele Senatului l-a felicitat pentru numirea ca ambasador in Romania, și l-a asigurat de sprijinul…

- Ministrul Tudorel Toader s-a intalnit marti cu ambasadorul Republicii Croatia in Romania, Davor Vidis, context in care au discutat, printre altele, despre colaborarea in domeniul Justitiei, cu accent pe dezvoltarea cadrului juridic bilateral. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, in cadrul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit luni, 19 februarie, pe E.S. Marco Giungi, ambasadorul Italiei la Bucuresti. Cei doi oficiali au salutat relatia bilaterala excelenta, fundamentata pe doua decenii de Parteneriat Strategic, respectiv un deceniu de Parteneriat Strategic Consolidat. Prim-ministrul…

- "Nu am primit inca o invitatie de la CNCD, nu stiu daca voi merge, as vrea sa merg. Dupa cum stiti, mi-am cerut scuze public, nu am vrut sa fac nicio referire la acest aspect, ba mai mult, vineri voi avea o intalnire cu asociatiile de parinti, cu ONG-urile din domeniu, pentru a cauta solutii pentru…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere, vineri, cu Tamar Samash, ambasadorul Israelului la Bucuresti. Cei doi demnitari au discutat despre cooperare economica, dar si despre Muzeul National de Istorie a Evreilor si a Holocaustului din Romania. Samash este al doilea ambasador primit la Palatul…

- Luni, 19 februarie 2018, incepand cu ora 18:00, in sala Symposium a Bibliotecii Naționale a Romaniei va avea loc prezentarea proiectului Mnemonics, care va reprezenta Romania la cea de-a XVI-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectura – la Biennale di Venezia. Proiectul Mnemonics pune in discuție…

- Parlamentarul PSD Cluj Cristina Burciu declara, intr-un comunicat transmis joi AGERPRES, ca bunul mers al Justitiei din Romania este direct proportional si cu acoperirea necesarului de posturi existent in prezent in sistem, ea adaugand ca a solicitat solutii in acest sens ministrului Tudorel Toader.Potrivit…

- Joi, 15 februarie , Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului Romaniei l-a primit pe Fuad Kokaly, ambasadorul Palestinei la București. In cadrul dialogului, Tariceanu a apreciat stadiul relatiilor romano-palestiniene, dialogul politic consecvent și dinamic din ultimii ani reprezentand o dovada…

- „A fost o intalnire foarte buna, o intalnire punctuala. Am ridicat diferite probleme care vizeaza Romania. Am vorbit despre Romania sa fie membru OCDE si sustinerea SUA, am vorbit despre viza pentru romani. Am vorbit despre investitorii americani in Romania, despre mentinerea procentului de 2- (din…

- Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, s-a intalnit vineri, 9 februarie, cu o delegație a Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR), condusa de președintele acesteia, Marius Deaconu. Cu acest prilej, au fost abordate subiecte de actualitate privind facilitațile acordate…

- Noul ambasador al Armeniei in Romania, Sergey Minasyan, a facut prima iesire in teritoriu si a ales ca destinatie Clujul. Nu este o alegere intamplatoare, pentru ca la Gherla exista o comunitate armeana cu traditie. Ambasadorul s-a intalnit si cu reprezentantii Consiliului Judetean Cluj si a fost prezent…

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) solicita ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, „explicatii urgent” cu privire la gazoductul BRUA si la „intelegerile netransparente” cu Ungaria, se arata intr-un comunicat al CNMR, remis vineri AGERPRES

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere astazi, 8 februarie 2018, cu E.S. Fernando Teles Fazendeiro, ambasadorul Republicii Portugheze in Romania. Cu aceasta ocazie președintele Senatului l-a felicitat pe E.S. dl Fernando Teles Fazendeiro pentru numirea ca ambasador in…

- Deputatul social-democrat botoșanean a anunțat astazi ca va propune ministrului Educației Naționale și ministrului Muncii și Justiției Sociale implementarea unui plan structurat pentru a reuși ca pana in 2020 sa creasca considerabil proporția tinerilor romani inalt calificați care se intorc sa munceasca…

- Europarlamentara Renate Weber a afirmat, la Antena 3, in emisiunea ”Punctul de Intalnire” cu Radu Tudor, ca o europarlamentara romana a avut o expoziție la Bruxelles. Fara a menționa despre ce expoziție e vorba sau ce reprezentau fotografiile din Romania, europarlamentara liberala a pus aceasta…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat ca partidul cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu. „Ministrul de externe, Teodor Melescanu, indeparteaza iar Romania de Uniunea Europeana, asezand-o pe acelasi palier cu Polonia. Afirmatia iresponsabila potrivit careia tara noastra respinge intentia…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, l-a primit marti, 30 ianuarie 2018, pe ambasadorul agreat al Emiratelor Arabe Unite in Romania, dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare. Seful diplomatiei romane a apreciat dinamica relatiilor bilaterale…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat marti ca i-a cerut ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, sa ii prezinte o situatie referitoare la toate directivele europene care nu au fost implementate in Romania. "Inca de la prima intalnire cu ministrii, cea de ieri seara,…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a inaugurat marti, la Zalau, la Sectia de tineri si adulti a Bibliotecii Judetene Salaj, Raftul American - American Shelf, prilej cu care s-a declarat impresionat de investitiile pe care comunitatile din Romania le fac in bibliotecile publice. Raftul…

- Valentin Popa, propunerea PSD pentru ocuparea postului de ministru al Educatiei, este „Un cadru didactic si un cercetator de prestigiu” se arata intr-o scrisoare deschisa semnata de rectorii a 30 de universitati din tara, prin care acestia au tinut sa-si exprime sustinerea fata de nominalizarea partidului…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a afirmat, duminica seara, in urma unei vizite in Republica Moldova, ca principalul subiect discutat a fost unirea cu Romania. Basescu a punctat ca, in cadrul vizitei efectuate sambata si duminica in Republica Moldova, a avut si o intalnire cu…

- Președintele Camerei Deputaților și al PSD, Liviu Dragnea, a avut o intalnire cu David Harris, președintele American Jewish Committee. El susține ca s-a discutat inclusiv despre o intensificare a dialogului transatlantic intre Romania și SUA. ”Am avut astazi o intalnire foarte interesanta…

- BBC scrie despre noua criza politica din România. „România pierde al doilea premier în ultimele 7 luni dupa ce Mihai Tudose a ramas fara sprijin politic și și-a anunțat demisia. (…) În același timp, România, una dintre cele mai sarace state membre…

- Miscare de ultima ora in Comitetul Executiv National (CEXN) al celor de la Partidul Social Democrat (PSD). Romania TV anunta ca sedinta social democratilor a inceput cu 30 de minute intarziere. Motivul a fost unul extrem de important.Citește și: Decizia care-i poate crește averea Simonei Halep:…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale globale, Monica Gheorghita, l-a primit miercuri pe ambasadorul agreat al Republicii Cuba in Romania, Roberto Cesar Hamilton Magana, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare. Cei doi oficiali au subliniat importanta asigurarii unei continuitati…

- Stella Ronner Grubacic, ambasadorul Olandei la București, unul dintre criticii legilor justiției adoptate de Parlament, a fost surprinsa la un hotel la masa chiar cu unul dintre „corupți”. In prima prima zi a anului 2018 ambasadoarea a luat masa cu familia lui Nelu Iordache la un hotel, fiind surprinsa…

- Judecatoarea oradeana Florica Roman, a solicitat public, pe data de 29 dec. 2017, ambasadorilor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei in Romania sa precizeze concret care articole din “legile adoptate recent privind reforma justiției, in forma actuala,” au “convingerea”…

- The Foreign Affairs Ministry (MAE) reiterates the known position in respect to implementing the "two-state solution," regarding Israel and Palestine, to coexist in peace and security and the need to put an end to this conflict. According to a release sent to STIRIPESURSE on Thursday, MAE reiterates…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei in Romania fac apel la "toate partile implicate" in procesul de reforma a justitiei "sa evite orice actiune care ar putea duce la slabirea independentei sistemului judiciar si a luptei impotriva coruptiei", se arata…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a discutat marti, la Palatul Victoria, cu ambasadorul Regatului Tarilor de Jos, Stella Ronner-Grubacic, despre perspectivele de dezvoltare a cooperarii economice bilaterale, se arata intr-un comunicat al Guvernului, remis Agerpres.Potrivit sursei citate, seful Executivului…

- Discuția a avut loc in cadrul unei intalniri care a avut loc "Am avut o intalnire cu ambasadorul Regatului Țarilor de Jos, Stella Ronner-Grubacic, in care am discutat despre cooperarea economica bilaterala. Ne dorim sa fim in continuare un partener de incredere in cadrul Uniunii Europene,…